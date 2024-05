Hanoï

L’exposition "Le cœur d’un artiste vietnamien résidant à l’étranger envers l’Oncle Hô"

>> Célébration du 134e anniversaire du Président Hô Chi Minh à Cuba

>> La presse argentine loue le Président Hô Chi Minh

>> Les dirigeants rendent hommage au Président Hô Chi Minh

Photo : CTV/CVN

Elle présente 55 œuvres sur le Président Hô Chi Minh, le dirigeant éminent et héros de la libération nationale vietnamienne, grand personnage culturel honoré dans le monde entier, créées par l'artiste vietnamien d'outre-mer (Viêt kiêu) Dao Trong Ly. La vie et l'exemple moral de l’Oncle Hô restent gravés dans le cœur de chaque Vietnamien et aussi des amis internationaux.

Le Président Hô Chi Minh a séjourné en Thaïlande entre juillet 1928 et novembre 1929. En ce court laps de temps, il a réussi à gagner la sympathie des Thaïlandais pour le Vietnam, son peuple et sa révolution. Mais il a également réussi à former une communauté vietnamienne parfaitement intégrée à la société thaïlandaise tout en continuant à parler et écrire en vietnamien, a dit Nguyên Anh Minh, directeur du Musée des beaux-arts du Vietnam.

Photo : CTV/CVN

L’exposition exprime l'esprit patriotique et le respect profond envers l’Oncle Hô de la communauté vietnamienne d'outre-mer en général, des communautés vietnamiennes du royaume de Thaïlande et de la province de Nakhon Phanom ainsi que du peintre Dào Trong Ly en particulier.

Il s’agit d'une occasion pour le public national et étranger de mieux comprendre sa vie simple, son idéologie d’unité nationale et sa grande carrière révolutionnaire, contribuant ainsi à inciter les jeunes générations à suivre le mouvement "Étudier et suivre la pensée, l’exemple moral et le style de vie du Président Hô Chi Minh".

L'exposition durera jusqu’au 22 mai. Après, les 55 tableaux seront offerts au Musée des beaux-arts du Vietnam.

VNA/CVN