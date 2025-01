Lesnarcisses ou le plaisir printanier des Hanoïens

À l’approche duTêt, les Hanoïens perpétuent la tradition d’acheter et de façonner des fleursde narcisse, une coutume qui illustre la richesse culturelle de la capitalemillénaire et reflète le goût raffiné, la minutie et la délicatesse de seshabitants.