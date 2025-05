Les résolutions N°66 et N°68 contribuent au développement national dans la nouvelle ère

Deux résolutions clés du Politburo du Parti sur la réforme juridique et le développement du secteur privé ont été présentées lors d’une conférence nationale tenue le 18 mai, visant à contribuer au développement rapide et durable du pays dans la nouvelle ère.

Lors de cet événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté les principaux éléments de la Résolution N°68-NQ/TW du 4 mai 2025 relative au développement du secteur privé, ainsi qu’un plan d’action pour sa mise en œuvre.

Parallèlement, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a présenté les principaux éléments de la Résolution N°66-NQ/TW du 30 avril 2025, portant réforme de l’élaboration et de l’application des lois pour répondre aux exigences du développement national dans la nouvelle ère, ainsi que son plan de mise en œuvre.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a donné d’importantes directives lors de la conférence.

S’exprimant lors de l’événement, Nguyên Trong Nghia, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission de la sensibilisation, de l'éducation et de la mobilisation des masses du Comité central du Parti, a cité les propos du secrétaire général Tô Lâm selon lesquels ces deux résolutions ainsi que celles N°57 sur les avancées scientifiques et technologiques, l’innovation et la transformation numérique nationale, et N°59 sur l’intégration internationale dans le nouveau contexte, constituent les "quatre piliers" de l’essor du pays.

Le responsable a appelé les comités et organisations du Parti à tous les niveaux à continuer de diffuser les résultats de la conférence avec souplesse et créativité. Il a souligné le rôle crucial de la presse, des réseaux d’information de proximité, des plateformes numériques, des médias sociaux et des outils de communication modernes pour assurer une large diffusion des résolutions du Parti.

Il a également exhorté chaque échelon, secteur et unité à traduire rapidement les résolutions en actions concrètes en élaborant des programmes de mise en œuvre clairs, assortis d’objectifs, de délais et de contenus précis. Il a souligné l’importance d’un leadership déterminé et de la participation active des comités du Parti, des administrations, des comités du Front de la Patrie du Vietnam et des organisations de masse à tous les échelons.

Nguyên Trong Nghia a également insisté sur la nécessité de suivre de près l’avancement de la mise en œuvre, de promouvoir des pratiques créatives et efficaces, de mener des inspections régulières et de lutter rapidement contre la désinformation. Ces mesures visent à garantir que les résolutions se traduisent rapidement et efficacement en résultats concrets dans la vie quotidienne.

Il s’est dit convaincu qu’avec une forte détermination politique, la direction globale du Parti, l’engagement de l’ensemble du système politique et le soutien et les efforts de la population, les résolutions seront bientôt mises en œuvre avec succès, contribuant ainsi au développement rapide et durable du pays dans la nouvelle ère.

