Les médias lao saluent le XIVᵉ Congrès national du Parti

Les principaux organes de presse officiels du Laos ont consacré, le 19 janvier, une couverture médiatique d’envergure au XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), soulignant que cet événement historique constitue un puissant levier pour consolider la confiance du peuple vietnamien envers sa direction politique.

Photo : VNA/CVN

Le journal Pasaxon, organe central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), l’Agence de presse lao (KPL), la Radio nationale ainsi que le journal de la Police du Laos ont publié de nombreux articles de fond analysant les enjeux de ces assises nationales.

Dans leurs éditoriaux respectifs, Pasaxon et la KPL ont affirmé que le 14ᵉ Congrès "incarne la foi et l’aspiration au développement" de l’ensemble de la nation vietnamienne. Le congrès définira les orientations et les objectifs visant à faire progresser le processus de renouveau global, systématique, étendu et profond, guidant ainsi le Vietnam vers une nouvelle ère de progrès.

La presse lao a insisté sur le fait que ce Congrès intervient alors que le Vietnam a enregistré des réalisations majeures, globales et d'une importance historique considérable au cours des 80 années écoulées depuis la fondation de la République socialiste du Vietnam, et plus particulièrement durant les 40 années du Dôi Moi (Renouveau). Sous la direction du PCV, le pays a mis en œuvre avec succès la résolution du 13e Congrès national du Parti et les plans de développement socio-économique, garantissant ainsi la stabilité politique, la sécurité sociale, une croissance économique soutenue et un rôle de plus en plus important sur la scène régionale et internationale.

Les analystes lao ont particulièrement salué le caractère méticuleux et systématique des préparatifs, menés sous la supervision directe du secrétaire général du PCV, Tô Lâm. Les documents soumis au Congrès sont décrits comme la synthèse d’une vision à long terme, traçant la trajectoire de développement du pays jusqu’en 2030 et au-delà.

Les articles ont souligné la vaste consultation publique menée sur les projets de documents, la qualifiant d'activité politique concrète et démocratique ayant recueilli près de 14 millions de contributions du public. Par ailleurs, l'intérêt médiatique international est massif, avec près de 800 journalistes étrangers accrédités pour couvrir l'événement.

La Radio nationale lao et le journal de la Police du Laos ont mis en avant la devise du congrès "Solidarité - Démocratie - Discipline - Percée - Développement", soulignant qu’elle reflète un esprit d’ouverture et d’innovation en matière de direction et de gouvernance. Ils ont également souligné les innovations notables du XIVe Congrès, notamment l’ajout d’un plan d’action détaillé au Rapport politique permettant une mise en œuvre immédiate, une large consultation publique ainsi que l’organisation d’un congrès "sans papier", fondé sur l’utilisation de supports numériques.

VNA/CVN