Les joyeuses colonies de vacances

Les familles vietnamiennes sont de plus en plus nombreuses à envoyer leurs bambins en colonies de vacances durant l'été. Une occasion rêvée pour eux de changer d'air, après une année scolaire de dur labeur. S'il existe des colos à caractère professionnel pour découvrir les métiers des militaires, policiers et sapeurs-pompiers, les parents peuvent aussi faire le choix de camps sportifs, culturels et linguistiques pour leurs enfants, ou encore opter pour une expérience spirituelle avec une retraite de méditation dans un monastère.

Il va sans dire que les colonies de vacances participent à l'évolution des plus jeunes vers la maturité. Après une longue période d'isolement due au COVID-19, de nombreux adolescents ont perdu le contrôle de leurs émotions, ont des difficultés à se concentrer, s'ennuient facilement et souffrent de difficultés diverses. On constate de plus en plus de troubles de santé mentale chez eux.

Alors, en rassemblant généralement des enfants de tous âges, les organisateurs de colonies de vacances favorisent leur bien-être social en encourageant les petits à s'inspirer des plus âgés et en apprenant aux plus âgés à respecter et prendre soin des plus petits. Les enfants ont ainsi la chance d'évoluer, de découvrir le plaisir du partage et de l'entraide, le tout au sein d'un espace éducatif sécurisant.

Làng Háo Huc (Village excitant) est une destination d'écotourisme créée à partir d'un modèle d'éducation par l'expérience, proposant une série d'activités ludiques pour les enfants de 5 à 13 ans. Placé sous le thème "Làng quê yêu dâu" (Village bien-aimé), il est déployé dans trois provinces : Hòa Bình, Thái Nguyên (au Nord) et Bà Ria-Vung Tàu (au Sud). Cet été, Làng Háo Huc est une des options pour les parents à la recherche d’un séjour instructif pour leurs enfants.

