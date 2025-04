Les jeunes Vietnamiens et Chinois œuvrent ensemble pour préserver la tradition d'amitié

Les jeunes vietnamiens et chinois renforceront leur coopération et leurs échanges, contribuant ainsi à concrétiser les valeurs partagées par les hauts dirigeants des deux Partis et États pour la paix, la stabilité et le développement de chaque pays, ainsi que pour un avenir prometteur pour les jeunes vietnamiens et chinois. C'est ce qu'ont convenu les dirigeants de l'Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh (UJCH) et de la Ligue de la jeunesse communiste de Chine (LJCC) lors de leur entretien à Hanoï le 13 avril.

>> La jeunesse vietnamienne investie d’une nouvelle mission dans la nouvelle ère

>> La jeunesse Vietnam - Chine se rencontre en 2025

S'exprimant lors d'un événement organisé dans le cadre de la 24e rencontre d'amitié entre les jeunes Vietnam - Chine, le premier secrétaire du Comité central de l'UJCH, Bui Quang Huy, a souligné la solide coopération entre les deux organisations, contribuant à entretenir l'amitié traditionnelle entre les peuples des deux pays et à consolider le partenariat stratégique global Vietnam - Chine de manière stable, selon la devise "bon voisinage, coopération globale, stabilité à long terme et orientation vers l’avenir".

Photo : VNA/CVN

Suite aux résultats positifs de la coopération entre les deux organisations, notamment après la signature du document de coopération 2024-2027, Bùi Quang Huy a proposé plusieurs axes clés de collaboration future. Parmi ceux-ci figurent la promotion de la sensibilisation des jeunes à l'amitié traditionnelle entre les deux Partis et les deux pays par diverses méthodes, l'organisation d'activités d'interaction et d'échange en ligne, et l'encouragement des jeunes à promouvoir les relations positives entre le Vietnam et la Chine.

Bùi Quang Huy a mis en avant l'initiative "itinéraire rouge pour la recherche et l'apprentissage des jeunes", exprimant son espoir que les deux parties exploiteront efficacement les sites et monuments historiques "rouges" des deux pays, en concevant des activités significatives pour les jeunes afin d'approfondir leur compréhension du processus révolutionnaire et le soutien mutuel entre les deux Partis et les deux pays.

Pour sa part, le premier secrétaire du Comité central de la LJCC, A Dong, a salué la rencontre d'amitié des jeunes Vietnam - Chine, soulignant sa contribution au renforcement de la compréhension, à l'instauration de la confiance et à la promotion d'une coopération concrète entre les jeunes des deux pays.

Il a affirmé que la relation de "bons camarades" entre les deux Partis et les deux pays constituait une base solide pour que les organisations de jeunesse continuent de développer des activités d'échange diversifiées, tant sur le plan de la forme que du contenu. Il a suggéré d'élargir les échanges de jeunes entre les provinces frontalières telles que le Guangxi et le Yunnan (Chine) avec les localités du Nord du Vietnam, soulignant que ces régions ont une base de coopération de longue date et jouent un rôle important dans le maintien des relations populaires des deux pays.

VNA/CVN