Les forces de police vietnamiennes s'engagent à mettre en œuvre des pactes mondiaux

Le ministère de la Police du Vietnam a tenu jeudi 25 avril à Hanoï une conférence de bilan sur les 10 années de mise en œuvre de la Convention contre la criminalité transnationale organisée (Convention CTO) et du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir le trafic d'êtres humains, en particulier les femmes et les enfants (Protocole TIP).

S'exprimant lors de l'événement, qui vise également à renforcer le travail lié aux traités internationaux dans le secteur d'ici 2030, le vice-ministre de la Police Le Quôc Hung a exhorté les unités de police à achever le projet de rapport sur les 10 années de mise en œuvre de l'accord TOP et du Protocole TIP, en plus de renforcer la discipline et d'améliorer l'efficacité du respect des accords avec les partenaires étrangers.

Photo : VNA/CVN

Il a exhorté à promouvoir une coopération internationale globale et approfondie, à étudier de manière sélective les expériences d'autres pays dans l'élaboration de lois liées à la lutte contre la criminalité, à continuer d'enquêter et de donner des conseils sur la signature et la mise en œuvre d'accords multilatéraux et bilatéraux sur la sécurité, l'ordre, la lutte contre la criminalité, l’assistance juridique en matière pénale, l’extradition et le transfèrement des personnes condamnées.

Ces dernières années, le ministère de la Police a signé et déployé, avec des partenaires étrangers, trois accords d'entraide judiciaire en matière pénale ; 17 extraditions; 22 sur le transfèrement des personnes condamnées ; 17 coopération en matière de prévention et de lutte contre la criminalité ; six sur la protection mutuelle des informations confidentielles ; 14 sur le retour des citoyens ou la coopération liée à l'immigration et 12 dans d'autres domaines.

VNA/CVN