Les exportations de main-d’œuvre thaïlandaise dépassent l’objectif de 60%

>> La Thaïlande va passer au tourisme tôt le matin et en soirée dans un contexte de chaleur extrême

>> La Thaïlande s'efforce d'améliorer les avantages sociaux des travailleurs

>> La Thaïlande annonce les résultats des tests de riz stocké pendant dix ans

Les cinq principaux pays/territoires dans lesquels les travailleurs thaïlandais sont allés travailler cette année sont Taiwan, la République de Corée, le Japon, le Laos et les États-Unis, a indiqué Karom Phonphonklang.

Selon lui, ceux qui sont envoyés travailler à l'étranger dans le cadre du programme gouvernemental seront formés avant leur voyage sur divers sujets, notamment le processus de travail des étrangers dans le pays cible, leur climat, leur culture, leurs traditions, leurs conditions socio-économiques et leur emploi.

Les travailleurs thaïlandais qui voyagent légalement pour travailler à l'étranger bénéficieront d'avantages et de protections en vertu des lois du travail de la Thaïlande et des pays d'accueil, a-t-il déclaré, ajoutant que le gouvernement fournirait également une assistance et une indemnisation aux travailleurs à l'étranger lors de situations d'urgence, telles que les guerres, les catastrophes naturelles, les épidémies et les accidents entraînant une invalidité.

Karom Phonphonklang a conseillé aux travailleurs thaïlandais à la recherche d'un emploi à l'étranger de postuler en tant que membres du fonds de l'Administration thaïlandaise pour l'emploi à l'étranger, afin qu'ils puissent recevoir des avantages et des compensations dans toute la mesure possible en cas d'urgence, ou en cas d'abandon ou de traitement injuste par les employeurs.

Selon la Banque de Thaïlande, les travailleurs thaïlandais à l'étranger ont envoyé chez eux quelque 6,7 milliards d'USD en 2023.

VNA/CVN