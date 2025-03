Séisme

Les équipes vietnamiennes de secours arrivent au Myanmar

Dans l’après-midi du 30 mars, les équipes de secours composées au total de 106 membres du ministère de la Défense et du ministère de la Police du Vietnam, accompagnées de fournitures de secours, a atterri à l’aéroport de Yangon, au Myanmar.

Photo : VNA/CVN

L’équipe du ministère de la Défense est dirigée par le général de brigade Pham Van Ty, chef adjoint du Département des secours et du sauvetage du ministère de la Défense, et celle du ministère de la Police, par le colonel Nguyên Minh Khuong, chef adjoint du Département de prévention et de lutte contre les incendies du ministère de la Police.

À leur arrivée à l’aéroport, ils ont été accueillis, côté birman, par U Soe Thein, ministre en chef de la région de Yangon, et côté vietnamien, par Ly Quôc Tuân, ambassadeur du Vietnam au Myanmar, le colonel Dào Van Duy, attaché de défense, ainsi que l’ensemble du personnel de l’ambassade du Vietnam au Myanmar.

Photo : VNA/CVN

Afin d’aider le Myanmar à surmonter les conséquences du séisme, le Vietnam a décidé de fournir une aide humanitaire d’urgence en réponse à la demande du gouvernement birman, ainsi qu’un soutien financier de 300.000 dollars.

À partir de demain, les équipes vietnamiennes de secours mèneront des opérations de recherche et de sauvetage dans les zones touchées par le séisme. Les fournitures de secours seront également distribuées aux populations sinistrées.

Ces actions témoignent des efforts du Parti, de l’État et du peuple vietnamiens pour soutenir le Myanmar - un membre de l’ASEAN - dans le redressement après le séisme, illustrant la tradition vietnamienne de solidarité humaine, l’esprit de responsabilité internationale et le geste humanitaire du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Elles affirment également la réputation et les compétences des forces vietnamiennes de secours et de sauvetage dans les opérations internationales.

Le 28 mars 2025, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son, ainsi que l’Association d’amitié Vietnam - Myanmar, ont adressé des messages de sympathie au peuple birman.

VNA/CVN