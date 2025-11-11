Les citoyens et entreprises consultés sur les projets de documents du XIVᵉ Congrès du Parti

>> Le développement des zones des minorités ethniques au vu des documents du Parti
>> Promouvoir l'identité culturelle liée à la formation des ressources humaines dans les régions montagneuses
>> Confiance en des politiques novatrices pour l’agriculture et la ruralité
|Les gens viennent effectuer des procédures administratives au Centre de services administratifs publics de la commune de Yên Mô, province de Ninh Binh.
|Photo : VNA/CVN
Trân Thi Loan, directrice générale de la société par actions alimentaire Ha Nam Ninh, s'est dite particulièrement favorable aux mesures visant à "créer un environnement favorable et sûr et permettre aux entreprises privées d'accéder équitablement et d'utiliser efficacement les ressources". Elle y voit un renforcement de la confiance et de la motivation du secteur privé.
Toutefois, Trân Thi Loan a insisté sur la nécessité pour le Parti et l'État d'accélérer la réforme administrative et de simplifier les procédures jugées trop formelles. Elle a également proposé de mettre en place une administration publique axée sur le service aux citoyens et aux entreprises.
De son côté, Bùi Ngoc Hanh, chef de la Commission de l'édification du Parti du quartier de Ly Thuong Kiêt, a salué l'esprit d'innovation et la vision stratégique des projets de documents. Il a suggéré de clarifier la répartition des responsabilités entre les niveaux central, local et de base afin d'éviter les chevauchements de directives.
VNA/CVN