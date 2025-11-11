Ninh Binh

Les citoyens et entreprises consultés sur les projets de documents du XIVᵉ Congrès du Parti

La province de Ninh Binh met en œuvre de manière rigoureuse la collecte des avis et suggestions des fonctionnaires, membres du Parti et citoyens concernant les projets de documents soumis au XIVᵉ Congrès national du Parti. Les citoyens et les entreprises apprécient le contenu de ces documents, qui souligne le rôle central du Parti dans la direction du pays.

>> Le développement des zones des minorités ethniques au vu des documents du Parti

>> Promouvoir l'identité culturelle liée à la formation des ressources humaines dans les régions montagneuses

>> Confiance en des politiques novatrices pour l’agriculture et la ruralité

Photo : VNA/CVN

Trân Thi Loan, directrice générale de la société par actions alimentaire Ha Nam Ninh, s'est dite particulièrement favorable aux mesures visant à "créer un environnement favorable et sûr et permettre aux entreprises privées d'accéder équitablement et d'utiliser efficacement les ressources". Elle y voit un renforcement de la confiance et de la motivation du secteur privé.

Toutefois, Trân Thi Loan a insisté sur la nécessité pour le Parti et l'État d'accélérer la réforme administrative et de simplifier les procédures jugées trop formelles. Elle a également proposé de mettre en place une administration publique axée sur le service aux citoyens et aux entreprises.

De son côté, Bùi Ngoc Hanh, chef de la Commission de l'édification du Parti du quartier de Ly Thuong Kiêt, a salué l'esprit d'innovation et la vision stratégique des projets de documents. Il a suggéré de clarifier la répartition des responsabilités entre les niveaux central, local et de base afin d'éviter les chevauchements de directives.

VNA/CVN