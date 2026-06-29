Les centres logistiques au cœur de la stratégie de croissance du Vietnam

La stratégie de développement des services logistiques du Vietnam à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2050, vise à promouvoir un développement durable, efficace et à forte valeur ajoutée, à renforcer la compétitivité du secteur et à valoriser les atouts du pays au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales.

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Photo : VNA/CVN

L’accent est mis sur la création de grands centres logistiques modernes et de grande envergure, reliés aux ports maritimes, aux réseaux ferroviaires intermodaux, aux postes-frontières et aux infrastructures multimodales, afin de réduire les coûts, d’optimiser les chaînes d’approvisionnement et d’améliorer la compétitivité des produits vietnamiens.

Avec un volume d’échanges commerciaux estimé à plus de 930 milliards de dollars en 2025 et un vaste réseau d’accords de libre-échange, le Vietnam se trouve à un tournant décisif pour passer du statut de simple point de transit à celui d’organisateur de chaînes d’approvisionnement.

Le Docteur Bui Ba Nghiêm, expert principal de l’Agence du commerce extérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce, souligne que la logistique n’est désormais plus perçue comme un simple service de soutien, mais comme une composante stratégique de la compétitivité nationale. Selon lui, la mise en œuvre cohérente de cette stratégie – de la réforme institutionnelle au développement des infrastructures, en passant par le renforcement de la compétitivité des entreprises, le développement des zones de libre-échange et des centres logistiques verts et intelligents – permettra au Vietnam de devenir un maillon essentiel de l’ASEAN et du réseau logistique mondial.

Face à une activité logistique encore jugée trop fragmentée, les autorités prônent une réorganisation structurelle visant une professionnalisation accrue et une réduction des coûts, estime Bùi Nguyên Anh Tuân, directeur adjoint de l’Agence de gestion du marché intérieur. Il préconise la création de hubs logistiques régionaux et interrégionaux connectés aux ports maritimes, aux réseaux ferroviaires intermodaux, aux postes-frontières et aux infrastructures multimodales.

Dans cette optique, le Nord s’appuierait sur le pôle Hai Phong-Quang Ninh, adossé aux ports en eau profonde, tandis que le Sud se structurerait autour de Hô Chi Minh-Ville, du complexe portuaire de Cai Mep-Thi Vai, de l’aéroport international de Long Thanh et de la région industrielle du Sud-Est. Cette hiérarchisation entre centres nationaux, régionaux et locaux vise à éviter les investissements redondants et à créer des plateformes d’envergure capables de se connecter aux réseaux logistiques mondiaux.

L’émergence d’une logistique moderne, verte et intelligente est perçue comme un levier fondamental de la croissance économique pour la période 2026-2030. En réduisant les coûts logistiques, ces infrastructures permettront d’améliorer la performance des chaînes d’approvisionnement, de garantir la qualité ainsi qu’une meilleure traçabilité des marchandises, répondant ainsi aux exigences toujours plus strictes des marchés d’exportation. En outre, la présence d’infrastructures logistiques de premier plan renforcera la confiance des investisseurs internationaux dans les secteurs de l’industrie, du commerce électronique et de l’agroalimentaire, les incitant à implanter leurs usines et centres de distribution au Vietnam. Ces centres contribueront également à renforcer la connectivité régionale, souligne Bùi Nguyên Anh Tuân.

Pour le secteur privé, cette transformation représente une opportunité majeure de montée en gamme. Nguyễn Lê Hằng, directrice des affaires extérieures de SLP Vietnam, estime que le développement des centres logistiques verts constitue une tendance inéluctable, permettant aux entreprises locales de s’affranchir d’une concurrence fondée uniquement sur les prix. En investissant dans les technologies de pointe et en adoptant des standards internationaux, les entreprises vietnamiennes pourront non seulement conquérir de nouveaux segments de marché, tels que la chaîne du froid ou la livraison rapide, mais aussi attirer plus facilement les financements bancaires et les investissements étrangers grâce à leur engagement en faveur du développement durable.

VNA/CVN