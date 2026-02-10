Nouvel An lunaire

Les autorités de Hô Chi Minh-Ville adressent leurs vœux aux institutions religieuses

À l’occasion du Nouvel An lunaire, une délégation de dirigeants de Hô Chi Minh-Ville, conduite par Trân Luu Quang, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité municipal du Parti, a rendu visite aux institutions religieuses de la ville et leur a présenté ses vœux.

>> Le Premier ministre réaffirme le principe de "ne laisser personne de côté"

>> Le membre permanent du Secrétariat rend hommage au Président Hô Chi Minh

>> Têt : le permanent du Secrétariat du Parti rend visite à d’anciens dirigeants du Parti

Photo : VNA/CVN

Lors de sa visite à l’archevêché de Hô Chi Minh-Ville, Trân Luu Quang a dressé le bilan remarquable du développement socio-économique de la ville en 2025 et a présenté les orientations pour la période à venir. Il a souligné que ces résultats étaient dus, en partie, à la contribution et au soutien des prêtres, des religieux et de la communauté catholique locale.

À cette occasion, il a adressé à l’archevêque Joseph Nguyên Nang, ainsi qu’aux évêques, aux prêtres, aux religieux et aux fidèles, ses vœux de paix, de santé et de poursuite d’une collaboration étroite pour bâtir une Hô Chi Minh-Ville toujours plus durable.

Joseph Nguyên Nang, président de la Conférence des évêques catholiques du Vietnam et archevêque de Hô Chi Minh-Ville, a exprimé sa gratitude pour l’attention portée par les autorités municipales et a réaffirmé que la communauté catholique continuerait de contribuer au développement commun de la ville et du pays.

Le même jour, la délégation a rendu visite à la Fédération générale des Églises évangéliques du Vietnam (Région Sud) et lui a présenté ses vœux à l’occasion du Têt.

Trân Luu Quang a salué la contribution des fidèles protestants au développement de la ville et a exprimé sa confiance dans le fait que le pasteur Thai Phuoc Truong, président de la Fédération, ainsi que les pasteurs et les fidèles, continueraient de soutenir et d’accompagner le développement de Hô Chi Minh-Ville et du pays.

Lors de sa visite au vénérable Thich Tri Quang, patriarche du Conseil de vérification du Sangha bouddhiste du Vietnam, à qui il a présenté ses vœux de Nouvel An lunaire, Trân Luu Quang s’est enquis de sa santé et a adressé ses meilleurs vœux aux moines et aux fidèles bouddhistes.

Selon lui, les remarquables progrès socio-économiques enregistrés par Hô Chi Minh-Ville ces dernières années sont dus en grande partie à la contribution active des moines et des fidèles bouddhistes. Il a exprimé l’espoir que le Sangha bouddhiste du Vietnam continuerait d’apporter son soutien et ses conseils au développement durable de la ville.

VNA/CVN