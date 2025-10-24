L’épouse du SG du Parti, Mme Ngô Phuong Ly, visite l’école maternelle Zvanche N°2 en Bulgarie

Dans le cadre de la visite officielle en Bulgarie du 22 au 24 octobre, M me Ngô Phuong Ly, épouse du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a rendu visite le 23 octobre aux enfants de l’école maternelle Zvanche N°2 dans la capitale Sofia. Elle était accompagnée de M me Desislava Radeva, épouse du président bulgare.

>> Le secrétaire général Tô Lâm se rend au Musée national d’histoire de Bulgarie

>> Le chef du PCV espère un renforcement des liens avec le Parti socialiste bulgare

>> Déclaration conjointe sur l’établissement du partenariat stratégique Vietnam - Bulgarie

Photo : VNA/CVN

Mme Ngô Phương Ly a exprimé son émotion pour rendre visite à l’école maternelle Zvanche N°2 qu’elle a qualifiée de modèle d’établissement éducatif de Sofia où les enfants grandissent dans un environnement empreint d’amour, de dévouement et de créativité. "Le nom Zvanche, qui signifie “petite cloche”, évoque pour moi une image à la fois simple et poétique : le son clair et joyeux de l’enfance, symbole d’un lieu d’apprentissage empli de rires, de bonheur et de découvertes", a-t-elle partagé.

Elle a souligné que le Vietnam accordait une importance particulière à l’éducation préscolaire, considérée comme la base essentielle du développement humain. Le pays s’efforce d’améliorer les infrastructures, de renforcer la formation des enseignants et d’adopter des méthodes pédagogiques modernes centrées sur l’enfant.

Elle s’est dite convaincue qu’avec l’attention bienveillante des enseignantes et la coopération entre la famille, l’école et la société, les enfants grandiront en bonne santé, confiants, remplis d’amour et d’aspirations.

À cette occasion, Mme Ngô Phương Ly a offert à l’école un "nouvel espace de jeux" pour enfants ainsi qu’une collection de livres et d’histoires illustrées, transmettant un message d’amitié, de savoir et de joie de vivre.

VNA/CVN