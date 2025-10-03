Le XVIIᵉ Congrès du Parti de Huê trace la voie du développement jusqu’en 2030

Le XVIIᵉ Congrès de l'organisation du Parti de la ville de Huê (Centre) pour le mandat 2025-2030 s'est ouvert le 3 octobre, en présence du général Luong Tam Quang, membre du Bureau politique et ministre de la Police, ainsi que de 400 délégués représentant plus de 58.000 membres du Parti au sein de cette organisation.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d'ouverture, Lê Truong Luu, secrétaire du Comité municipal du Parti, a affirmé que ce congrès marque une nouvelle étape dans le processus de développement de Huê. Il vise à définir les objectifs et orientations pour les cinq prochaines années et à proposer des mesures innovantes pour impulser le développement socio-économique.

Présentant le rapport politique au Congrès, le secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Phương, a souligné que l'économie locale a maintenu une croissance annuelle moyenne de 7,54%. Le PIBR par habitant devrait atteindre 3.200 dollars en 2025. Le secteurs des services se sont diversifiés, enregistrant une croissance annuelle moyenne de 8,22% et représentant près de 50% du PIBR.

L'objectif principal pour la période 2025-2030 est clair : bâtir une organisation du Parti et un système politique transparents et forts, promouvoir la grande union nationale, faire de la ville de Huê un centre du patrimoine caractéristique du Vietnam, l'un des plus grands et des plus singuliers d'Asie du Sud-Est en matière de culture, de tourisme et de médecine spécialisée.

Pour atteindre ces objectifs, la ville prévoit de mettre en œuvre trois percées : renforcement institutionnel et politique, développement des ressources humaines, infrastructures touristiques modernes et intégrées. La ville misera également sur l'exploitation durable de ses patrimoines, ainsi que sur l'application des sciences, de la technologie, de l'innovation et de la transformation numérique.

VNA/CVN