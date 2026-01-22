Le XIVᵉ Congrès du PCV sous le regard confiant des ambassadeurs étrangers

À l’occasion du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), plusieurs ambassadeurs étrangers ont salué la vision stratégique et les nouvelles orientations de développement du pays, exprimant leur conviction que cet événement ouvrira un nouveau chapitre marqué par des transformations positives de portée historique.

Photo : VNA/CVN

L’ambassadeur de la Fédération de Russie, G.S. Bezdetko, a affirmé que le Vietnam aborde ce XIVᵉ Congrès avec la stature d’un pays "en plein essor". Selon lui, les transformations actuelles résultent du passage d’une logique de "rattrapage du développement" à une dynamique de "développement en avance", fondée sur un modèle de modernisation indépendant, autonome et garantissant les intérêts nationaux.

Il a souligné que l’adoption, lors du Congrès, de documents stratégiques relatifs aux sciences et technologies, à l’innovation et à la transformation numérique jettera des bases solides pour transformer le modèle de croissance, relever les défis liés à l’urbanisation rapide et améliorer la qualité de vie de la population.

Partageant cette appréciation, l’ambassadrice du Laos, Khamphao Ernthavanh, a hautement salué la vision stratégique contenue dans les projets de documents du XIVᵉ Congrès, qui identifient les sciences et technologies ainsi que la transformation numérique nationale comme des moteurs essentiels du développement. Selon elle, cette orientation traduit une transition inévitable d’un modèle de croissance reposant sur le capital et une main-d’œuvre à bas coût vers une économie fondée sur la connaissance, illustrant l’adaptation proactive du Vietnam à un contexte mondial en mutation.

L’ambassadrice a également salué l’orientation reconnaissant le secteur privé comme un moteur important de la croissance, y voyant l’expression d’une pensée ouverte et pragmatique dans le perfectionnement des institutions de l’économie de marché à orientation socialiste, permettant de mobiliser efficacement les ressources de l’ensemble de la société.

Photo : VNA/CVN

Elle a par ailleurs souligné la coïncidence significative entre la tenue du XIVᵉ Congrès du Parti communiste du Vietnam et celle du XIIᵉ Congrès du Parti populaire révolutionnaire lao, reflet des relations de solidarité spéciale et des aspirations communes des deux peuples sur la voie de l’édification du socialisme.

De son côté, l’ambassadeur de Cuba, Rogelio Polanco Fuentes, a déclaré que le peuple cubain nourrit une grande confiance et de fortes attentes quant à la poursuite par le Vietnam de sa voie de développement, visant à bâtir une société plaçant l’être humain au centre, à promouvoir le développement selon l’orientation socialiste, en harmonie avec l’environnement, dans la paix et une intégration active à la communauté internationale.

Il a ajouté que le peuple cubain est convaincu que le Vietnam continuera de construire une économie générant une richesse nationale croissante, apportant davantage de bien-être social, plus équitablement réparti, tout en assurant un développement global et durable. Selon lui, les réalisations accomplies par le Vietnam ces dernières années constituent une preuve éclatante que, sous la direction du Parti communiste, grâce à l’esprit de solidarité, à la résilience et à l’unité nationale, le pays est pleinement capable de bâtir une société développée, stable et progressiste.

L’ambassadeur de la République bolivarienne du Venezuela au Vietnam, Juan Carlos Fernández Juárez, a pour sa part estimé que le Vietnam a enregistré des résultats remarquables au fil des années, notamment dans l’industrialisation, la croissance économique et l’amélioration des bénéfices sociaux au profit d’une large part de la population. Ces acquis, a-t-il souligné, témoignent de la justesse de la ligne politique du Parti et du gouvernement vietnamiens, fondée sur une approche centrée sur le peuple, s’appuyant sur l’industrialisation et l’application créative de la pensée Hô Chi Minh.

Il a qualifié le Vietnam de modèle non seulement pour le Venezuela, mais aussi pour de nombreux pays en développement. À ses yeux, le XIVᵉ Congrès constitue une occasion de poursuivre et de consolider les politiques menées avec succès ces dernières années, à un moment où le Vietnam affirme de plus en plus son rôle en Asie du Sud-Est et sur la scène internationale, notamment en Amérique latine.

L’ambassadeur vénézuélien a indiqué que son pays suit le Congrès avec une attention particulière et de grandes attentes, le considérant comme une opportunité pour le Vietnam de valoriser ses acquis, soulignant que la planification politique rigoureuse et cohérente du Parti communiste vietnamien est un facteur clé de son développement national et de son rayonnement régional et mondial.

S’agissant des relations bilatérales, il a affirmé que, pour le Venezuela, le Vietnam n’est pas seulement un partenaire, mais aussi un ami sincère et digne de confiance, ainsi qu’un exemple de persévérance face aux difficultés, orientée vers le développement et l’amélioration concrète du bien-être de la population.

Enfin, en tant que doyen du corps diplomatique et après avoir participé à cinq Congrès du Parti, l’ambassadeur de Palestine, Saadi Salama, a exprimé sa profonde conviction que, malgré un contexte international complexe et semé de défis, le Vietnam saura tou

Les ambassadeurs ont exprimé leur confiance que les décisions adoptées lors du XIVᵉ Congrès insuffleront un nouvel élan au parcours de développement du Vietnam, contribuant activement à la paix, à la stabilité et à la prospérité régionales et mondiales.

VNA/CVN