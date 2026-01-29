Le XIVᵉ Congrès du PCV ouvre de nouveaux moteurs pour les relations Vietnam - Chine

Évoquant les nouvelles opportunités pour les relations Vietnam - Chine à la suite du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), l’ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei, a estimé que la convergence de phases majeures de développement des deux pays créerait une dynamique puissante et inédite, appelée à porter les relations bilatérales vers un développement plus substantiel, global et durable dans les années à venir.

Selon l’ambassadeur, le Vietnam et la Chine sont tous deux des pays socialistes placés sous la direction du Parti communiste et résolument engagés sur la voie du socialisme. Le XIVᵉ Congrès du PCV constitue non seulement une étape clé pour le développement du Vietnam, mais revêt également une portée positive pour l’édification et le développement du socialisme dans son ensemble.

Dans un contexte où la Chine met en œuvre son 15ᵉ Plan quinquennal afin d’ouvrir de nouvelles perspectives pour la modernisation à la chinoise, le Vietnam prend le XIVᵉ Congrès comme point de départ pour entrer dans une nouvelle ère de développement national. L’ambassadeur a souligné que cette convergence historique de cycles de développement stratégiques engendrerait des opportunités majeures et sans précédent, non seulement pour chacun des deux pays, mais aussi pour l’ensemble des relations Vietnam - Chine.

Sur cette base, les deux parties continueront de s’appuyer sur les importantes perceptions communes des plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux États comme ligne directrice, de valoriser leurs avantages spécifiques liés aux similitudes institutionnelles, à la proximité idéologique et à la convergence des trajectoires de développement, tout en promouvant une coopération concrète et globale dans tous les domaines. L’objectif est d’approfondir progressivement la construction de la Communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine.

Pour He Wei, la priorité de la période à venir demeure le renforcement de la confiance stratégique. Sous l’orientation stratégique du secrétaire général et président chinois Xi Jinping, ainsi que des secrétaires généraux Nguyên Phu Trong et Tô Lâm, les relations Vietnam - Chine ont enregistré ces dernières années des avancées significatives, notamment la décision conjointe de bâtir une Communauté d’avenir partagé de portée stratégique, insufflant un nouvel élan aux relations entre les deux Partis et les deux États.

À la suite du XIVᵉ Congrès, les deux pays devraient mettre en œuvre de nombreuses activités politiques bilatérales majeures, en valorisant pleinement le rôle du Comité de pilotage de la coopération bilatérale, du mécanisme de Dialogue stratégique "3+3" au niveau ministériel des Affaires étrangères, de la Défense et de la Police, ainsi que des mécanismes d’échanges théoriques entre les deux Partis et de coopération entre les organes législatifs. Ces cadres contribueront à approfondir la coopération entre les instances du Parti, les gouvernements, les forces armées et les forces de maintien de l’ordre, renforçant ainsi l’efficacité du partenariat de coopération stratégique global.

Parallèlement, la coopération mutuellement bénéfique demeure un pilier essentiel des relations bilatérales. L’ambassadeur a indiqué que les deux parties saisiront les opportunités offertes par l’émergence rapide de nouvelles forces productives, mettront en œuvre efficacement les accords de connexion entre l’initiative "la Ceinture et la Route" et le cadre "Deux corridors, une ceinture", maintiendront une croissance positive du commerce bilatéral et encourageront la construction de lignes ferroviaires à écartement standard reliant le Vietnam et la Chine.

Il a ajouté que le renforcement de la connectivité intégrée - ferroviaire, autoroutière et via des postes-frontières intelligents - ainsi que l’élargissement de la coopération dans des domaines émergents tels que la 5G, l’intelligence artificielle et le développement vert, apporteront des bénéfices concrets aux peuples des deux pays. Le vaste marché chinois, a-t-il souligné, demeure largement ouvert et prêt à accueillir davantage de produits vietnamiens de haute qualité.

Au-delà de l’économie, He Wei a souligné l’importance de consolider les fondements de l’amitié entre les peuples. Les relations Vietnam - Chine prennent racine dans les peuples, puisent leur vitalité dans les peuples et voient leur avenir façonné par les peuples. Les deux parties continueront de mobiliser efficacement les ressources traditionnelles, de valoriser le rôle du Centre culturel de Chine à Hanoï et des Instituts Confucius, tout en renforçant la coopération dans l’éducation, le tourisme, la culture, les médias et la santé.

Les programmes d’échanges de jeunes, de recherches de terrain et d’échanges populaires seront intensifiés afin de consolider une base sociale solide pour les relations bilatérales, en particulier auprès des jeunes générations.

Enfin, l’ambassadeur a suggéré aux deux parties de poursuivre l’approfondissement des échanges d’expériences en matière de gouvernance nationale et de renforcer en permanence la capacité de direction du Parti dans le processus de modernisation du pays.

