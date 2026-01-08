Le XIVᵉ Congrès du Parti, un temps de choix stratégique pour le Vietnam

L’universitaire Nguyên Huu Dông, expert électoral des Nations unies et président de l’Association des Vietnamiens au Mexique, a souligné la portée particulière du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) dans un contexte international marqué par des mutations profondes et imprévisibles.

>> Exigences maximales pour le XIVᵉ Congrès du Parti

>> Séance d’information sur le XIVᵉ Congrès national du Parti à l’intention des missions diplomatiques

>> Le permanent du Secrétariat préside une réunion sur les préparatifs du XIVᵉ Congrès du Parti

Selon Nguyên Huu Dông, le XIVᵉ Congrès national du Parti constitue un moment charnière et un véritable temps de choix stratégique, appelé à définir les orientations de développement du pays pour la prochaine décennie, voire au-delà. Il a formulé cette analyse lors d’une récente interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Fort de son expérience au sein des institutions multilatérales et de nombreuses missions internationales menées dans des environnements politiques sensibles, l’expert a mis en avant le rôle central du Parti communiste du Vietnam comme garant de la continuité et de la stabilité de la trajectoire de développement du pays. Contrairement à d’autres systèmes politiques où les changements de personnel peuvent entraîner des ruptures de politiques, voire des crises institutionnelles, le Vietnam privilégie la continuité de la ligne politique et la direction collective du Parti.

Selon Nguyên Huu Dông, le succès du XIVᵉ Congrès national du Parti reposera sur l’articulation harmonieuse de trois facteurs essentiels : une vision stratégique claire, une forte capacité d’organisation et de mise en œuvre, ainsi qu’un large consensus social. À ses yeux, les documents du Congrès doivent non seulement refléter fidèlement la réalité nationale, mais aussi renforcer la confiance sociale et nourrir l’aspiration au développement.

Nguyên Huu Dông a également souligné l’importance du XIVᵉ Congrès en tant qu’occasion d’affirmer la vitalité de la voie choisie par le Vietnam - celle de l’indépendance nationale liée au socialisme, ajustée de manière souple pour s’adapter à l’évolution du monde contemporain.

Enfin, il s’est dit prêt, avec de nombreux autres intellectuels vietnamiens à l’étranger, à mettre son expérience internationale au service du développement durable et de la prospérité nationale.

VNA/CVN