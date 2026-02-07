Défense nationale

Le XIVᵉ Congrès du Parti définit une stratégie globale pour la protection de la Patrie

Dans l’après-midi du 7 février, la Conférence nationale consacrée à l’étude et à la mise en œuvre de la Résolution du XIVᵉ Congrès du Parti s’est poursuivie avec la présentation du thème "Nouvelles réflexions et perceptions sur la défense et la protection de la Patrie", par le général Phan Van Giang, membre du Politburo, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense.

Le général Phan Van Giang a souligné que la défense est une œuvre de sauvegarde du pays reposant sur la force globale de toute la nation, dans laquelle la puissance militaire constitue une caractéristique essentielle et les forces armées populaires en sont le noyau. La conception de la défense et de la protection de la Patrie constitue une composante importante du système de pensée et de la ligne de direction révolutionnaire du Parti communiste du Vietnam, servant de "fil conducteur" à l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée dans l’accomplissement de la mission de défense de la Patrie.

S'appuyant sur une analyse approfondie de l'expérience pratique, une évaluation objective des tendances actuelles et de la situation mondiale, régionale et nationale, le XIVe Congrès national du Parti a défini des orientations stratégiques novatrices, réaffirmant la détermination et les aspirations de l'ensemble du Parti, de l'ensemble du peuple et de l'ensemble des forces armées dans l’ère de l'essor national, de construire un pays prospère et réaliser des progrès significatifs dans la défense nationale et la protection de la Patrie.

Après 40 ans de Renouveau, la position, le potentiel et le prestige international du Vietnam, tout comme la confiance du peuple, n’ont cessé de se consolider. Ces acquis constituent des bases importantes pour la défense et la protection de la Patrie. Parallèlement, la rationalisation de l’appareil administratif et les choix stratégiques majeurs ouvrent des opportunités historiques et marquent des tournants décisifs pour un développement durable, notamment dans les domaines des ressources humaines et des technologies militaires.

Toutefois, le pays doit faire face à des défis complexes, notamment la cybercriminalité, le terrorisme, la montée des menaces de sécurité non traditionnelles comme les catastrophes naturelles, les épidémies...

Le général Phan Van Giang a rappelé les objectifs de défense et de protection de la Patrie fixés lors du XIVe Congrès, mettant l’accent sur la protection au plus haut niveau des intérêts nationaux et du peuple ; la sauvegarde de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale ; la préservation et la promotion des valeurs culturelles traditionnelles de la nation ; le renforcement du rayonnement international du pays ainsi que la protection robuste de la sécurité nationale, humaine, économique, des données et de la cybersécurité.

Une industrie de défense autonome, indépendante, résiliente, duale et moderne

Concernant les missions de défense nationale, le XIVᵉ Congrès a qualifié le renforcement de la défense et la protection ferme de la Patrie socialiste du Vietnam de tâche essentielle et permanente du Parti, de l’État, du système politique et de l’ensemble du peuple, avec l’Armée populaire comme pilier central et une perspective de développement continu. Le Congrès a également défini le renforcement de la sécurité nationale, la promotion des relations extérieures et l’intégration internationale comme des missions durables et prioritaires.

Le ministre de la Défense a insisté sur la nécessité de bâtir une défense nationale forte et moderne, d'assurer les missions de défense civile, en préparant pleinement les forces, les moyens et les plans nécessaires à l’accomplissement des missions de combat de l’armée en temps de paix.

Selon lui, le XIVe Congrès a également confirmé l’objectif de construire une Armée populaire révolutionnaire, régulière, d’élite et moderne, en avançant de cinq ans l’échéance fixée précédemment. L'Armée populaire continue d'assurer trois fonctions clés, réactualisées selon le contexte actuel : force de combat, force de travail et force de production.

Le XIVᵉ Congrès a également défini l’accélération des percées dans le développement d’une industrie de défense autonome, indépendante, résiliente, à double usage et moderne. L’armée renforcera également sa participation aux opérations de maintien de la paix des Nations unies.

Assimiler pleinement et mettre en œuvre avec succès les orientations et points de vue du Parti communiste du Vietnam en matière de défense nationale et de protection de la Patrie constitue la responsabilité de l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée. Il s’agit d’une stratégie de sauvegarde du pays mise en œuvre de manière précoce et anticipée, afin de préserver la stabilité politique et un environnement de paix propice à l’édification d’un pays prospère, développé, civilisé et heureux, avançant résolument sur la voie du socialisme.

