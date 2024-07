Le Vietnam soutient le Laos dans la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable

Le Vietnam apprécie hautement l'approche globale du Laos en matière de développement durable à travers le regroupement de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations unies en six piliers pour accélérer le processus et créer une voie de développement plus durable, a déclaré l'ambassadeur Dang Hoàng Giang, représentant permanent du Vietnam auprès de l'ONU.