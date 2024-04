Le Vietnam s’engage à promouvoir la mise en œuvre des objectifs de développement durable

>> Le Vietnam affirme le rôle des organes législatifs dans la réalisation des ODD

>> ONU : le Vietnam, un modèle dans la mise en œuvre des ODD

>> Le Vietnam appelle à promouvoir davantage l’égalité des sexes

Photo : VNA/CVN

S’exprimant lors d’une séance de la 80e réunion annuelle de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique (CESAP) à Bangkok, en Thaïlande, l’ambassadeur vietnamien Pham Viet Hùng, également chef de la délégation vietnamienne auprès de la CESAP, a souligné les efforts du Vietnam dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030.

Le Vietnam a intégré l’Agenda 2030 dans ses stratégies nationales de développement et a déployé une série de politiques en matière d'éducation, de bien-être social, d'éradication de la faim et de réduction de la pauvreté... .

Le pays a obtenu des progrès significatifs, notamment dans l'éradication de la pauvreté, la garantie d'eau potable et l'assainissement, l'amélioration de l'accès à une éducation de qualité, la garantie d'une couverture universelle des soins de santé, la création d'opportunités d'emploi et l'amélioration de la couverture du système de bien-être social, l’industrialisation, l’innovation et le développement des infrastructures, ainsi que la construction de la paix, la justice et le pefectionnement des institutions, a-t-il indiqué.

Soulignant l'Agenda 2030 et les ODD comme un pilier du développement, de la reprise verte et durable dans les années à venir, le diplomate vietnamien a proposé de poursuivre l'adoption d'une approche centrée sur les gens, avec la participation de toutes les parties prenantes concernées.

Les pays et territoires doivent donner la priorité aux investissements dans les ressources humaines, les sciences et technologies, l'innovation et les infrastructures en tant qu'outils permettant de poursuivre les ODD, notamment en tirant parti du rôle de la jeunesse, notamment à travers la transformation numérique, l'innovation et l'entrepreneuriat, a-t-il ajouté.

La 80e réunion annuelle de la CESAP, qui se déroule du 22 au 26 avril, discute actuellement des mesures visant à améliorer la soutenabilité des dettes publiques et à renforcer la finance durable pour atteindre les ODD dans la région Asie-Pacifique.

VNA/CVN