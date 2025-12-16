Le Vietnam se dote d’une stratégie de développement de la main-d’œuvre intellectuelle

D’ici 2030, la main-d’œuvre à temps plein dans les domaines de la recherche scientifique, du développement technologique et de l’innovation au Vietnam atteindra 12 personnes pour 10.000 habitants, devenant ainsi une force productive particulièrement importante.

Il s’agit de l’un des objectifs de la Stratégie nationale de développement de la main-d’œuvre intellectuelle visant à accélérer l’industrialisation et la modernisation du pays d’ici 2030, avec une vision à l’horizon 2045, approuvée par le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung.

La décision N°2711/QD-TTg précise que l’objectif de cette stratégie est de développer une main-d’œuvre intellectuelle vietnamienne de haute qualité, dotée d’une structure rationnelle. Elle jouera un rôle moteur essentiel dans le développement rapide des forces productives modernes, en pilotant la transformation numérique, l’innovation et la créativité, l’intégration internationale et en constituant un levier indispensable pour permettre au Vietnam d’atteindre son objectif : devenir un pays en développement doté d’une industrie moderne et d’un revenu intermédiaire supérieur d’ici 2030, puis un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

D’ici 2030, l’objectif est de développer la main-d’œuvre intellectuelle, tant en quantité qu’en qualité, en privilégiant les profils hautement qualifiés dans les secteurs clés et stratégiques, en assurant un équilibre entre les industries et les domaines et en accordant une attention particulière aux zones reculées, aux régions défavorisées et aux zones particulièrement difficiles.

La proportion d’étudiants en sciences fondamentales, ingénierie et technologies atteindra au moins 35%, dont au moins 6.000 doctorants et 20.000 participants aux programmes de détection des talents.

La stratégie vise à porter à 25% la part du travail intellectuel dans les industries de haute technologie et stratégiques, en garantissant qu’au moins 40% des femmes et des personnes issues des minorités ethniques occupent des postes à responsabilités dans les domaines de la recherche, de l’enseignement et de la direction, notamment en sciences, technologies et innovation.

Elle ambitionne également d’attirer un millier d’intellectuels vietnamiens de haut niveau, issus de divers horizons, afin de participer à des échanges universitaires, des collaborations en matière de recherche, des formations et des transferts de technologie au Vietnam, grâce à des modalités de travail flexibles.

Par ailleurs, des réseaux spécialisés seront mis en place pour connecter les experts et intellectuels vietnamiens à l’étranger par domaines prioritaires. Au moins 50% des intellectuels du secteur public de moins de 45 ans bénéficieront de formations et d’un accompagnement dans le cadre de programmes de renforcement de leurs compétences professionnelles, managériales et de leadership.

D’ici 2045, le personnel intellectuel vietnamien devrait se développer fortement, atteindre un haut niveau de qualité et une structure rationnelle, se classant parmi les meilleurs de la région et se rapprochant du niveau des pays développés.

Solutions et objectifs

Pour atteindre ces objectifs, la stratégie propose cinq grands axes de solutions : les institutions et la gouvernance ; la formation des ressources humaines et la mise en place d’un écosystème propice au développement des intellectuels ; la valorisation, la rémunération et la reconnaissance des intellectuels ; la mondialisation des intellectuels par l’ouverture du Vietnam aux intellectuels du monde entier et l’accueil d’intellectuels internationaux au Vietnam ; et la mesure et l’évaluation de l’efficacité du développement des intellectuels.

La décision attribue des missions spécifiques aux ministères, aux secteurs, aux collectivités territoriales et aux organismes compétents pour la mise en œuvre de la stratégie.

Au cours du premier trimestre de l’année prochaine, les ministères, les organismes gouvernementaux, les secteurs, les collectivités territoriales, l’Union vietnamienne des associations scientifiques et technologiques et l’Union vietnamienne des associations littéraires et artistiques publieront des plans d’action pour la mise en œuvre des missions, des solutions et des objectifs relatifs au développement des intellectuels.

Le ministère des Sciences et des Technologies pilotera l’élaboration d’un ensemble de critères d’évaluation de l’efficacité du développement des intellectuels, qui devrait être finalisé au troisième trimestre de l’année prochaine.

Parallèlement, le ministère de la Police mettra en place le Système de base de données sur la main-d’œuvre intellectuelle vietnamienne, dont la création est prévue au deuxième trimestre, et assurera une mise à jour régulière de cette base de données par secteur et domaine.

Le ministère pilotera également l’organisation de programmes et de projets stratégiques en sciences et technologies, en sélectionnant des experts internationaux de renom et des personnalités vietnamiennes, au Vietnam et à l’étranger, pour les diriger ou y participer.

Le ministère de la Police collaborera avec le ministère des Affaires étrangères et les ministères et secteurs concernés afin d’étudier, d’examiner et de proposer des amendements et des améliorations aux réglementations et aux procédures administratives simplifiées relatives à l’entrée et à la sortie du Vietnam, à la délivrance des visas et au séjour, dans le but d’attirer les intellectuels vietnamiens, les scientifiques et experts internationaux hautement qualifiés, ainsi que leurs familles, pour travailler et vivre au Vietnam.

La Télévision du Vietnam, la Voix du Vietnam et les organes de presse multimédias développeront régulièrement des programmes et des activités visant à faire connaître le rôle et les contributions de la main-d’œuvre intellectuelle et à rendre hommage aux intellectuels les plus éminents.

Ils diffuseront également des informations auprès du grand public et promouvront la campagne "Les intellectuels vietnamiens à l’ère de la transformation numérique".

