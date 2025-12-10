Le Vietnam participe au 2ᵉ exercice maritime ASEAN - États-Unis en Indonésie

Le 2ᵉ exercice maritime ASEAN - États-Unis (AUMX-2) s’est ouvert le 10 décembre sur l’île de Batam, en Indonésie, marquant la participation du navire 09 de la Brigade 171 et d’une délégation de la Marine populaire vietnamienne.

>> Le PM ordonne le règlement des conséquences d'un incident survenu lors d'un exercice militaire dans la 7e région militaire

>> Préparatifs soigneux pour l’exercice bilatéral Vietnam - Inde 2025

>> Exercice conjoint de maintien de la paix entre le Vietnam et l'Inde à Hanoï

Selon Tri Budi Utomo, secrétaire général du ministère indonésien de la Défense, à travers l’AUMX-2, les pays réaffirment leur engagement commun en faveur du maintien de la paix et de la stabilité dans la région.

Photo : VNA/CVN

La contre-amirale Katie F. Sheldon, commandante adjointe de la 7ᵉ flotte américaine, a réaffirmé l’engagement des États-Unis à coopérer avec l’ASEAN, à soutenir sa centralité et à promouvoir conjointement une région Indo-Pacifique libre et ouverte.

Se déroulant du 9 au 13 décembre, l’exercice comprend des manœuvres en formation, des communications par signaux, des entraînements à la lutte pour la survie du navire, ainsi que des opérations de recherche, de sauvetage et d’assistance médicale en mer, etc.

Le Vietnam participe à l’ensemble des activités afin de perfectionner ses capacités de commandement, de coordination et de maîtrise technique.

Le contre-amiral Nguyên Thiên Quân, chef d’état-major adjoint de la Marine populaire vietnamienne, a insisté sur l’esprit de haute responsabilité du Vietnam pour promouvoir la paix et la confiance stratégique en Asie-Pacifique.

VNA/CVN