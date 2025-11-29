Le Vietnam participe à la 34ᵉ session de l'OMI et renforce sa coopération maritime internationale

Du 24 au 28 novembre à Londres, une délégation vietnamienne conduite par le vice-ministre de la Construction, Nguyên Xuân Sang, a participé à la 34ᵉ session de l'Assemblée de l'Organisation maritime internationale (OMI), la session A34, et a travaillé avec plusieurs organismes liés au secteur maritime.

L'Assemblée constitue l'organe directeur suprême de l'OMI. Elle est chargée d'approuver le programme de travail et le budget, de déterminer les dispositions financières ainsi que d'élire le Conseil de l'OMI. Elle réunit l'ensemble des États membres et se tient tous les deux ans.

Parmi les points clés de la session A34 figuraient l'élection des membres du Conseil de l'OMI pour 2026-2027, l'adoption de résolutions sur la sécurité maritime, la protection de l'environnement marin, la sûreté et des questions juridiques, ainsi que l'approbation de la stratégie, du budget et du programme de travail pour la période à venir.

La cérémonie de remise des prix de l'OMI a également distingué des individus, notamment avec le International Maritime Prize et l'IMO Honours for Exceptional Bravery at Sea.

Lors de la séance plénière inaugurale, le vice-ministre Nguyên Xuân Sang a réaffirmé l'engagement du Vietnam envers les priorités de l'OMI : sécurité maritime, protection de l'environnement, réduction des émissions de gaz à effet de serre et développement durable du secteur maritime. Il a également rencontré le secrétaire général de l'OMI, Arsenio Dominguez, pour échanger sur les programmes de coopération technique et le soutien au projet de nouveau Code maritime vietnamien.

Le vice-ministre a souligné le rôle central de l'OMI dans le maintien d'une industrie maritime mondiale sûre, efficace et durable. Depuis son adhésion en 1984, le Vietnam a appliqué rigoureusement les 24 conventions de l'OMI et participé activement aux comités techniques et projets de coopération internationale.

En marge de la session, la délégation vietnamienne a rencontré les représentants du Royaume-Uni et des États-Unis pour discuter de la coopération maritime, des voies navigables intérieures et de la réduction des émissions carbone dans le transport maritime. Le vice-ministre a présenté la réorganisation des administrations maritimes vietnamiennes et les projets de révision du Code maritime et de la Loi sur la navigation intérieure, exprimant le souhait de bénéficier de l'expérience britannique en matière législative et d'application.

Nguyên Xuân Sang a rappelé les succès de la coopération maritime Vietnam - États-Unis, notamment l'Accord de transport maritime de 2007, le programme APEC sur le Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS) et les échanges de formations spécialisées, etc. Les deux parties ont convenu de renforcer leur coopération maritime.

Enfin, le vice-ministre Nguyên Xuân Sang et l'ambassadeur du Vietnam au Royaume-Uni, Dô Minh Hùng, ont discuté de la coopération bilatérale entre le Vietnam et le Royaume-Uni en général, dans le domaine du transport maritime en particulier, ainsi que de la participation des pays membres dans le cadre de la 34ᵉ session de l'OMI.

