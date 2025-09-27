Le Vietnam met en avant sa vision stratégique au Forum de la gauche mondiale

Le Vietnam souhaite recevoir le soutien continu des forces politiques progressistes pour un monde pacifique, juste et solidaire et pour un développement durable, a déclaré un responsable vietnamien.

Lors du 29e séminaire International "Les Partis politiques et une nouvelle société", qui s'est tenu du 25 au 27 septembre à Mexico, Quan Minh Cuong, secrétaire du Comité du Parti de la province de Cao Bang, à la tête d’une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), a souligné que, face aux conflits armés et aux rivalités stratégiques croissantes, les Partis communistes et de gauche continuent d’affirmer leur rôle dans la vie politique internationale.

Il a mis en avant l’importance actuelle du mouvement progressiste en Amérique latine et exprimé la gratitude du Vietnam envers les forces de gauche pour leur soutien dans sa lutte d’hier pour l’indépendance ainsi que dans son œuvre d’aujourd’hui d’édification et de défense national.

Face aux changements d’époque, le Parti et l’État du Vietnam mettent en œuvre des décisions révolutionnaires, les considérant comme la mission historique du Parti et une déclaration sur la vision et de courage politique, a estimé Quan Minh Cuong.

En marge du séminaire, la délégation vietnamienne a rencontré plusieurs dirigeants politiques mexicains et latino-américains, dont le secrétaire général du Parti du Travail du Mexique, Alberto Anaya Gutiérrez ; la secrétaire générale du Mouvement de régénération nationale (Morena-parti au pouvoir), Carolina Rangel Gracida ; le président du Sénat bolivien et secrétaire général du Front Farabundo Marti de libération nationale (FMLN) du Salvador.

Auparavant, la délégation vietnamienne a travaillé avec l'ambassade du Vietnam au Mexique et a déposé des fleurs au monument du Président Hô Chi Minh dans le parc national de la Liberté, au centre-ville de Mexico.

