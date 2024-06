Le Vietnam met en œuvre des politiques ciblées pour les minorités ethniques

Photo : VNA/CVN

Cette initiative a été réaffirmée lors de la récente session parlementaire et de la rencontre entre le président de la République et les personnes influentes des villages.

Au cours des dernières années, le Parti et l’État vietnamiens ont mis l’accent sur l’allocation de ressources et le soutien au développement socio-économique des régions montagneuses et celles peuplées d’ethnies minoritaires. Cela inclut notamment l’utilisation des fonds du Programme cible national de développement socio-économique pour ces régions au cours de la période 2021-2030.

Une mise en place coordonnée des politiques

À tous les niveaux administratifs, plus de 180 politiques ont été harmonieusement déployées dans les régions habitées par les minorités ethniques et celles montagneuses, dont 136 politiques spécifiquement destinées à ces groupes ethniques. Les investissements et les soutiens de l’État ont significativement réduit le taux de pauvreté dans ces régions, avec une baisse annuelle moyenne de 2 à 3%, atteignant 3 à 4% dans les communes les plus défavorisées et 4 à 5% dans les districts les plus pauvres. Certaines provinces ont enregistré des baisses rapides du taux de pauvreté l’année dernière, telles que An Giang (-11,3%), Quang Nam (-10,4%), Quang Tri (-6,73%), et Hà Giang (-5,96%). Des provinces et des villes comme Hanoi, Cân Tho, Dông Nai, et Long An ont maintenant un taux de ménages pauvres inférieur à 1%. En 2023, la province de Quang Ninh n’a plus de ménages pauvres selon les critères définis par l’administration centrale.

La mise en œuvre de la première phase (2021-2025) du Programme cible national de développement socio-économique pour les régions montagneuses et celles peuplées d’ethnies minoritaires a atteint quatre principaux objectifs. Des logements sociaux ont été attribués aux ménages vulnérables dans les districts défavorisés, bénéficiant à près de 13.000 foyers jusqu’à présent.

En parallèle, la Banque de politique sociale a mis en place 27 programmes de crédit social. À la fin d’octobre 2023, le montant total des prêts accordés dans le cadre de ces programmes a augmenté de 9,6% par rapport à l’année 2022.

Photo : VNA/CVN

De nombreux modèles de production et de coopération commerciale ont été encouragés et étendus dans les zones où vivent les minorités ethniques.

Les investissements dans les écoles et les équipements éducatifs ont été maintenus. Les projets de santé, y compris la prévention des maladies, les soins de santé et le traitement des patients, ainsi que la sécurité alimentaire, continuent de faire l’objet d’une attention particulière et sont en cours de mise en œuvre, comme l’a constaté Lê Thi Thanh Lâm, députée de la province de Hâu Giang à l’Assemblée nationale.

"J’ai constaté que les autorités à tous les niveaux ont mis en œuvre des mesures visant à maximiser la mobilisation des ressources nécessaires pour les projets de développement socio-économique, en intégrant les objectifs de réduction durable de la pauvreté et de développement des zones rurales. Leurs initiatives ont bénéficié d’un large soutien de la population", a-t-elle dit.

Vers des investissements plus ciblés

Cette année, les collectivités locales ont poursuivi la mise en œuvre des politiques ethniques, en mettant un accent particulier sur les objectifs prioritaires du programme national. Parallèlement, elles ont achevé plusieurs projets spécifiques, notamment celui visant à renforcer la coopération en matière de formation avec des entreprises nationales et internationales, pour favoriser l’intégration professionnelle des étudiants issus des minorités ethniques après leurs études. Également mentionné, le projet de réforme des modèles éducatifs dans les institutions d’enseignement.

Lors d’une rencontre à Hanoï le 14 juin avec plus de 100 personnes influentes des villages à travers le pays, le président de la République, Tô Lâm, a mis en avant ces efforts : "Je demande aux ministères et aux autorités locales de mettre en œuvre de manière efficace les orientations et politiques du Parti et de l’État en matière d’affaires ethniques, tout en renforçant l’unité nationale. Il est essentiel d’améliorer la qualité de vie, tant matérielle que spirituelle, des minorités ethniques, en poursuivant les programmes nationaux dont le but est de surmonter les difficultés économiques, de développer les infrastructures, d’améliorer la santé et l’éducation, et de garantir la sécurité sociale en faveur des minorités ethniques. Il est également primordial de préserver et de promouvoir leur diversité culturelle".

Les changements tangibles observés dans les régions montagneuses, insulaires et celles peuplées de minorités ethniques après près de 40 ans de Renouveau attestent de l’impact positif des politiques ethniques bien mises en œuvre. La mise en œuvre efficace de ces politiques a joué et continuera de jouer un rôle crucial dans le développement durable du pays.

VOV/VNA/CVN