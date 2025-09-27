icon search
Le Vietnam maintient sa 44ᵉ place dans l’Indice mondial de l’innovation 2025

Le Vietnam se classe 44ᵉ sur 139 pays et économies dans l’Indice mondial de l’innovation (GII) 2025, publié récemment par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), conservant ainsi son rang de 2024.

VNA/CVN

