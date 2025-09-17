Le Vietnam maintient sa 44ᵉ place dans l’Indice mondial de l’innovation 2025

Le 16 septembre, l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) a publié son rapport sur l’Indice mondial de l’innovation (GII) 2025. Le Vietnam se classe 44ᵉ sur 139 pays et économies, conservant ainsi son rang de 2024. Il est également reconnu comme l’un des neuf pays à revenu intermédiaire ayant progressé le plus rapidement depuis 2013.

L'indice mondial de l'innovation 2025 classe les économies les plus innovantes et révèle les 100 premiers pôles d'innovation du monde. Il met en évidence les tendances mondiales en matière d'innovation à partir des modèles d'investissement, des progrès technologiques, des taux d'adoption et de l’impact socioéconomique.

Destiné à dresser un tableau aussi complet que possible de l’innovation, l’Indice mondial comprend quelque 80 indicateurs, dont des mesures de l’environnement politique, du système éducatif, des infrastructures et de la création de savoirs dans chaque économie.

Au Vietnam, le gouvernement a chargé le ministère des Sciences et des Technologies de coordonner le suivi du GII, avec la participation des ministères, secteurs et localités. Grâce à cette démarche, le classement du Vietnam s’est régulièrement amélioré, passant de la 59ᵉ place en 2016 à la 44ᵉ en 2024, et maintenue en 2025.

Selon le rapport 2025, le Vietnam se classe 50ᵉ pour les intrants de l’innovation (en hausse par rapport à 2024) et 37ᵉ pour les extrants (en baisse). Il reste au 2ᵉ rang parmi les pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, derrière l’Inde (38ᵉ), et devance la Thaïlande en ASEAN, se plaçant 3ᵉ après Singapour et la Malaisie dans le bloc régional.

Piliers fondamentaux

Le Vietnam fait également partie des deux pays (avec l’Inde) ayant enregistré des performances supérieures à leur niveau de développement pendant 15 années consécutives, et figure parmi les trois pays ayant connu la croissance la plus rapide de la productivité du travail entre 2014 et 2024 (Chine, Vietnam, Éthiopie).

Ces résultats confirment l’orientation de développement du Parti et du gouvernement fondée sur la science, la technologie et l’innovation. Pour aller plus loin, le Vietnam devra continuer à améliorer ses piliers fondamentaux tels que les institutions, l’éducation-formation, les infrastructures numériques, le capital-risque, ainsi que renforcer ses capacités de recherche et sa compétitivité dans les industries créatives.

Dans un contexte de concurrence mondiale accrue, le maintien et l’amélioration de sa position dans l’innovation constitueront un moteur essentiel pour atteindre l’objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

