Le Vietnam et Singapour renforcent leur partenariat pour l’économie numérique et l’économie verte

Les relations bilatérales entre le Vietnam et Singapour reposent sur des principes solides, notamment la confiance mutuelle, le respect et le soutien réciproque. La volonté des deux pays d’élever leur partenariat devrait contribuer à promouvoir et à concrétiser le partenariat pour l’économie numérique et l’économie verte, lancé il y a deux ans.