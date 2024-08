Le Vietnam et le Laos mettent activement en œuvre leurs accords de haut niveau

Lors de la réception, le vice-Premier ministre et ministre des AE, Bùi Thanh Son, a apprécié le mécanisme de consultation politique au niveau des vice-ministres entre les deux ministères des AE.

Il a proposé que les deux ministères des AE continuent d'accroître l'échange d'informations, de partager leurs expériences et de se coordonner plus étroitement lors des forums régionaux et internationaux, mettre activement en œuvre les accords de haut niveau entre les dirigeants des deux pays et l'accord de coopération entre les deux ministères pour la période 2021-2025 afin de contribuer à approfondir la coopération entre les deux pays de plus en plus substantielle et efficace.

Photo : VGP/CVN

De son côté, le vice-ministre des AE du Laos a félicité le vice-Premier ministre, ministre Bùi Thanh Son, les responsables du ministère des AE du Vietnam et tous ses fonctionnaires et employés à l'occasion du 79e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam, du 79e anniversaire de la création du secteur diplomatique du Vietnam. De même, il a félicité le vice-Premier ministre et ministre des AE, Bùi Thanh Son, à l'occasion de l'approbation par l'Assemblée nationale du Vietnam de sa nomination au poste de vice-Premier ministre.

Le même jour à Hanoï, le vice-ministre des AE du Vietnam, Dô Hùng Viêt, et son homologue lao Phoxay Khaykhamphithoune ont coprésidé la 9e réunion de consultation politique au niveau des vice-ministres des AE du Vietnam et du Laos.

Lors de la réunion, les deux parties ont évalué les relations privilégiées entre le Vietnam et le Laos ces derniers temps, notamment les contributions des ministères des AE des deux pays dans la promotion des visites à tous les niveaux. Elles ont convenu de continuer à bien se coordonner pour préparer des visites de haut niveau et d'importants mécanismes de coopération bilatérale entre les deux pays dans les temps à venir, continuer à coopérer étroitement avec les ministères, les branches et les localités des deux pays pour promouvoir la mise en œuvre des accords de haut niveau.

Les deux vice-ministres ont discuté de questions régionales et internationales d'intérêt commun. Ils ont convenu que dans le contexte de l'évolution complexe et imprévisible de la situation régionale et mondiale, les deux parties doivent promouvoir la tradition de coordination étroite et de soutien mutuel dans les forums internationaux et régionaux, en particulier aux Nations unies, à l'ASEAN et aux mécanismes de coopération sous-régionale, notamment dans les questions stratégiques liées à la paix et à la stabilité dans la région.

Le vice-ministre Dô Hùng Viêt a souligné que le Vietnam continuerait à se coordonner étroitement et à fournir un soutien maximal au Laos pour qu'il assume avec succès le rôle de président de l'ASEAN en 2024.

Le Vietnam et le Laos ont convenu de continuer à bien mettre en œuvre l'accord de coopération entre les deux ministères pour la période 2021-2025, maintenir et promouvoir régulièrement l'efficacité des mécanismes de consultation aux niveaux ministériel et de vice-ministre, renforcer l'échange d'informations, d'expériences et la coordination entre les unités des deux ministères, notamment dans les domaines de la recherche politique, de la stratégie extérieure, de la diplomatie économique, des affaires consulaires, des ressortissants d'outre-mer, des frontières et de la formation.

Les deux parties ont convenu d’organiser la 10e réunion de consultation politique au Laos en 2025.

VNA/CVN