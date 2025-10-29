Le Vietnam et le Cambodge tiennent leur 8ᵉ Dialogue sur la politique de défense

Le 29 octobre, le 8ᵉ Dialogue sur la politique de défense Vietnam - Cambodge s'est tenu à Hô Chi Minh-Ville, coprésidé par le général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên, vice-ministre vietnamien de la Défense, et le général Chay Saingyun, secrétaire d'État permanent au ministère cambodgien de la Défense.

Le général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên a souligné que ce dialogue constitue une étape importante pour concrétiser les résultats de la rencontre entre les directions du Parti communiste du Vietnam et du Parti du peuple cambodgien tenue en février 2025, et pour préparer le 2ᵉ échange d'amitié de défense frontalière Vietnam - Cambodge, le Protocole de coopération pour la période 2025–2029 et le Plan de coopération pour 2025 entre les deux ministères.

Il a remercié le Cambodge pour sa solidarité envers le peuple vietnamien touché par les récentes inondations, ainsi que pour sa participation aux cérémonies commémoratives du 50ᵉ anniversaire de la Libération du Sud et de la Réunification nationale, du 80ᵉ anniversaire de la Révolution d'Août et de la Fête nationale du Vietnam.

Pour sa part, le général Chay Saingyun a exprimé sa profonde compassion envers les victimes des catastrophes naturelles au Vietnam et a réaffirmé l'engagement du ministère cambodgien de la Défense à renforcer l'amitié traditionnelle, la solidarité et la coopération mutuellement bénéfique entre les deux armées et les deux peuples.

Les deux parties ont convenu de renforcer une collaboration complète et concrète, axée sur les échanges et rencontres à haut niveau ; l'optimisation des mécanismes existants ; la formation des ressources humaines ; la protection des frontières terrestres et maritimes ; l'aide mutuelle et la coopération économique en défense ; la sensibilisation des militaires à l'amitié bilatérale ; la coopération en droit militaire ; et le renforcement des liens entre les armées du Vietnam, du Laos et du Cambodge.

Le dialogue s'est conclu par la signature d'un mémorandum d'accord sur la coopération en matière de droit militaire et de défense, ainsi que du procès-verbal du 8ᵉ Dialogue sur la politique de défense Vietnam - Cambodge.

