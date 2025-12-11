Le Vietnam et l’Autriche accélèrent la coopération sur la main-d’œuvre qualifiée

Le Vietnam et l’Autriche poursuivront leurs recherches, échanges et consultations en vue de signer prochainement un accord de coopération bilatérale en matière de travail, contribuant ainsi à faire de cette coopération un pilier essentiel du partenariat entre les deux parties, selon le vice-ministre vietnamien de l’Intérieur, Vu Chiên Thang.

Un forum bilatéral consacré à la main-d’œuvre qualifiée s’est tenu le 10 décembre à Krems, en Autriche. Co-organisé par l’ambassade du Vietnam en Autriche, l’Université des sciences appliquées de Krems (IMC Krems), la Chambre économique fédérale d’Autriche (WKO) et l’Austrian Business Agency (ABA), l’événement, tenu en format hybride, a réuni plus de 300 délégués.

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Lê Thai Hoàng, a salué la forte mobilisation des représentants gouvernementaux et du secteur privé, y voyant le signe d’un besoin réel d’ouverture du marché du travail autrichien aux compétences vietnamiennes.

Le vice-ministre de l’Intérieur, Vu Chiên Thang, en visite de travail en Europe, a souligné la complémentarité structurelle entre les deux pays. Le Vietnam, actuellement dans une phase de "structure démographique en or", compte 68% de sa population en âge de travailler, avec une progression annuelle d’environ un million de nouveaux actifs.

"L’envoi de travailleurs à l’étranger n’est pas seulement une solution socio-économique, c’est aussi un canal de diplomatie des ressources humaines permettant d’acquérir des compétences et un savoir-faire industriels modernes", a-t-il souligné, indiquant que plus de 860.000 Vietnamiens travaillent actuellement à l’étranger, dans plus de 40 marchés.

Face au vieillissement de sa population, l’Autriche cherche activement à combler ses pénuries de main-d’œuvre qualifiée. Christiane Teschl-Hofmeister, ministre de la Basse-Autriche chargée des Affaires sociales, a qualifié le forum d’initiative "opportune", citant notamment le succès de l’IMC Krems, qui a déjà attribué des bourses complètes à 150 étudiants vietnamiens en soins infirmiers.

Les discussions ont porté principalement sur les opportunités dans les secteurs de la santé et des soins infirmiers, du tourisme, de l’hôtellerie-restauration et des technologies de l’information.

Bien qu’aucun accord intergouvernemental n’ait encore été signé, des projets pilotes menés avec trois entreprises ont déjà permis le déploiement de 55 travailleurs vietnamiens en Autriche, bénéficiant de revenus stables - environ 2.000 euros par mois — et d’une protection sociale assurée. Des experts ont recommandé l’ouverture rapide de négociations en vue de la signature d’un accord de coopération bilatéral afin d’établir un cadre juridique dans ce domaine.

À cette occasion, plusieurs partenaires autrichiens ont exprimé un intérêt marqué pour la formation de ressources humaines dans l’agriculture verte, les services à domicile et le travail saisonnier agricole...

