Le Vietnam et l’Australie œuvrent pour le développement durable du commerce

Le président de l'AVBC, Dinh Kiêm, a déclaré que le récent développement des relations entre les deux pays vers un partenariat stratégique intégral constitue une base permettant aux deux parties de renforcer davantage leur travail conjoint dans divers domaines, notamment le commerce et l'investissement, l'éducation, le tourisme, l'innovation et la haute technologie.

La délégation était accompagnée d'entreprises australiennes de nombreux secteurs tels que l'éducation, la technologie, les fusions et acquisitions, le tourisme, l'emballage et le recyclage, dont certaines ont déjà établi des bureaux de représentation au Vietnam. Ils ont fait part au diplomate de leur souhait de contribuer au renforcement des relations commerciales bilatérales et des échanges entre les peuples.

Ils ont déclaré qu'ils étaient prêts à collaborer avec l'ambassade pour soutenir les délégations vietnamiennes en visite en Australie pour promouvoir le travail et les investissements.

En réponse, l'ambassadeur a proposé que le conseil renforce davantage les relations commerciales entre les deux parties et aide les délégations provinciales vietnamiennes à promouvoir le commerce et les investissements dans des domaines d'intérêt et d'expertise mutuels, tels que la formation des ingénieurs en semi-conducteurs et la transition vers les énergies propres.

Il a suggéré que l'AVBC se joigne aux États australiens pour créer des conditions favorables aux étudiants vietnamiens étudiant en Australie.

