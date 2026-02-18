Le Vietnam défend la mise en œuvre du traitement préférentiel pour les pays en développement

Le Vietnam a exhorté l’UNESCO à la mise en œuvre du traitement préférentiel pour les pays en développement lors de la 19 e session du Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ouverte mardi 17 février au siège de l’UNESCO à Paris.

Photo : VNA/CVN

L’ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh, cheffe de la délégation permanente du Vietnam auprès de l’UNESCO, a salué le rôle et la contribution de la Convention de 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles à la paix et au développement durable dans le monde par le renforcement du dialogue, de la cohésion sociale et la promotion des industries créatives.

Elle a proposé que, dans les temps à venir, l’accent soit mis sur le renforcement des capacités, le partage d’expériences, le renforcement de la coopération internationale et la mise en œuvre des recommandations adoptées en ce qui concerne l’article 16 de la Convention sur le "traitement préférentiel pour les pays en développement".

À la lumière des objectifs stratégiques de la Convention, l’article 16 a pour but de faciliter les échanges culturels entre pays développés et en développement. L’outil préconisé par l’article 16 pour parvenir entre autres à l’émergence d’un secteur culturel dynamique dans les pays en développement et à des échanges culturels plus intenses et plus équilibrés est l’octroi d’un traitement préférentiel par les pays développés aux pays en développement, au moyen de cadres institutionnels et juridiques appropriés.

L’ambassadrice Nguyên Thi Vân Anh a également souligné les efforts déployés par le Vietnam pour mettre en œuvre la Convention. Elle a notamment informé de la promulgation, en janvier 2026, de la résolution n°80-NQ/TU du Politburo sur le développement de la culture vietnamienne - un document d’importance historique.

La diplomate a également insisté sur le fait que le Vietnam met en œuvre la Stratégie de développement des industries culturelles jusqu’en 2030, avec une vision à l’horizon 2045. Elle a affirmé que le Vietnam continuera de coopérer avec la communauté internationale pour assurer la mise en œuvre efficace de la Convention de 2005.

Au cours de cette session qui se tiendra jusqu’au 20 février, le Comité adoptera le plan de travail et le calendrier de ses futures activités (2026-2027), conformément aux cinq orientations stratégiques définies par la Conférence des Parties lors de sa dixième session en juin 2025.

Il examinera les progrès accomplis dans la mise en œuvre des recommandations adoptées concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’environnement numérique, notamment les propositions de révision des Directives opérationnelles pour mieux prendre en compte l’impact de l’essor des modèles d’intelligence artificielle sur les industries culturelles et créatives, ainsi que les résultats d’une étude préliminaire sur les options juridiques réalisables pour renforcer l’arsenal juridique de la Convention.

Le Comité examinera également un rapport sur la mise en œuvre des recommandations relatives à l’article 16 "Traitement préférentiel pour les pays en développement" et approuvera le budget prévisionnel (2026-2027) du Fonds international pour la diversité culturelle, ainsi que des demandes de financement présentées dans le cadre du seizième appel à projets de ce Fonds.

Enfin, le Comité se penchera sur la collaboration avec les organisations de la société civile pour une mise en œuvre efficiente et participative de la Convention, en examinant les conclusions et recommandations de la cinquième édition du Forum des organisations de la société civile.

À ce jour, la Convention de 2005 compte 161 parties. L’UNESCO a lancé son Réseau des villes créatives en 2004 pour promouvoir la coopération avec et entre les villes qui considèrent la créativité comme un facteur stratégique pour le développement urbain durable. Aujourd’hui, il y a 408 villes créatives réparties dans plus d’une centaine de pays, dont le Vietnam avec Hanoi, Hô Chi Minh-Ville, Hôi An et Dà Lat.

