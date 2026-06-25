Le Vietnam au cœur du dialogue économique entre l’ASEAN et l’Argentine

Une séance de travail entre les ambassadeurs des pays de l’ASEAN et l’Union industrielle argentine (UIA) s’est tenue le 24 juin à Buenos Aires, afin de renforcer les liens avec la communauté d’affaires argentine et d’explorer de nouvelles opportunités de coopération économique, commerciale et d’investissement.

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L’ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngô Minh Nguyêt, a souligné le dynamisme des relations économiques bilatérales. Le Vietnam est actuellement le sixième partenaire commercial de l’Argentine, tandis que l’Argentine est le troisième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine.

Photo : VNA/CVN

Selon elle, les deux économies sont complémentaires, ce qui constitue une base solide pour une coopération durable. Les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 4,27 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 4,1% par rapport à l’année précédente. Les exportations vietnamiennes vers l’Argentine ont progressé de 68,7%, tandis que les importations en provenance d’Argentine ont reculé de 5,3%.

Le Vietnam exporte principalement des produits électroniques, équipements électriques, chaussures, machines, textiles et produits optiques. Il importe notamment des céréales, du maïs, des aliments pour animaux, du tourteau de soja, du coton, des cuirs bruts, de la viande et des produits laitiers.

L’ambassadrice a également mis en avant les perspectives de coopération dans les biotechnologies, les énergies renouvelables, la santé et l’industrie pharmaceutique, domaines dans lesquels l’Argentine dispose d’atouts reconnus. Elle a rappelé l’ouverture des négociations en vue d’un accord commercial préférentiel entre le Vietnam et le Mercosur, dont le premier cycle de discussions est prévu fin août.

Elle a souligné que le Vietnam saluait la vision stratégique du gouvernement argentin visant à faire avancer ce processus, estimant que la conclusion d’un accord commercial entre le Vietnam et le Mercosur donnera une forte impulsion aux échanges commerciaux, aux investissements et aux liens entre les communautés d’affaires des deux régions.

Les ambassadeurs des Philippines, d’Indonésie et de Thaïlande, ainsi que le chargé d’affaires de Malaisie, ont également présenté les opportunités d’investissement et de commerce dans leurs pays respectifs.

De son côté, Martin Rappallini, président de l’UIA, a mis en avant les avantages compétitifs de l’Argentine dans les secteurs de l’agroalimentaire, des biotechnologies, de la pharmacie, de l’énergie, des mines et des technologies agricoles. Il a souligné le potentiel des importantes réserves de lithium du pays, des ressources énergétiques de la région de Vaca Muerta et de son écosystème d’innovation en pleine croissance.

Martin Rappallini a présenté l’Argentine comme l’un des principaux exportateurs mondiaux de produits agricoles. Le pays dispose également d’importantes réserves de lithium, d’abondantes ressources énergétiques dans la région de Vaca Muerta ainsi que d’un écosystème d’innovation en plein essor. Il a exprimé le souhait de renforcer la coopération avec les pays de l’ASEAN, considérée comme l’un des marchés stratégiques les plus dynamiques, offrant de nombreuses perspectives de partenariat pour les années à venir.

Il a exprimé le souhait de renforcer la coopération avec l’ASEAN, qu’il considère comme un marché stratégique, dynamique et porteur de fortes perspectives à long terme. Selon lui, un rapprochement entre l’ASEAN et l’Argentine permettrait non seulement d’accroître les échanges commerciaux, mais aussi de créer de nouvelles chaînes d’approvisionnement reliant l’Asie du Sud-Est et l’Amérique du Sud.

VNA/CVN