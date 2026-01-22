XIVᵉ Congrès du Parti

Le Vietnam affirme son prestige international et œuvre pour la paix au Moyen-Orient

À l’occasion du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam, le D r . Khaled Khalifa, président du Conseil arabe des affaires étrangères en Israël, a salué le rôle croissant et la crédibilité renforcée du Vietnam sur la scène internationale, ainsi que ses contributions potentielles aux efforts de paix dans les régions en conflit, notamment au Moyen-Orient.

Selon lui, la politique étrangère indépendante, autonome et multilatérale du Vietnam constitue l’un des modèles les plus cohérents et les plus respectés dans le contexte international actuel. Issue de son histoire de lutte pour l’indépendance, cette diplomatie permet au Vietnam de concilier souveraineté, dignité nationale et ouverture au dialogue, faisant du pays un partenaire fiable, équilibré et crédible, y compris dans des zones marquées par des conflits prolongés.

Le maintien d’une autonomie stratégique confère au Vietnam la capacité de coopérer de manière constructive avec toutes les parties, sans dépendre d’aucun bloc de puissance. Dans un monde de plus en plus polarisé, l’approche vietnamienne - privilégiant le dialogue, les solutions politiques et le multilatéralisme à travers l’ASEAN, les Nations unies et la coopération Sud-Sud - revêt une importance particulière pour la recherche de la paix.

Le Dr. Khaled Khalifa a estimé que le prestige international du Vietnam le qualifie pour participer aux initiatives de paix et de reconstruction au Moyen-Orient. Il a notamment salué le soutien constant du Vietnam au peuple palestinien et à la création d’un État palestinien indépendant, une position conforme aux valeurs historiques et aux principes de justice et de paix défendus par le Vietnam.

Fort de son expérience en matière de reconstruction post-conflit et d’intégration réussie à l’économie mondiale, le Vietnam peut, selon lui, partager des enseignements précieux dans les domaines de la réhabilitation des infrastructures, de la cohésion sociale et du développement centré sur l’humain, des priorités particulièrement pertinentes pour Gaza et les territoires palestiniens.

Enfin, le responsable arabe a souligné que l’histoire de la résistance vietnamienne demeure une source d’inspiration pour le peuple palestinien. Il a estimé que le renforcement des relations politiques et économiques avec les Palestiniens et les communautés arabes en Israël refléterait une approche régionale plus équilibrée et inclusive. Le soutien économique direct, la coopération éducative et les projets de développement en faveur des Palestiniens contribueraient ainsi à consolider davantage la crédibilité du Vietnam en tant que partenaire engagé pour la paix.

Par ailleurs, Khaled Khalifa a affirmé que le Vietnam pourrait promouvoir le dialogue et instaurer la confiance entre les communautés arabes, israéliennes et la communauté internationale à travers des initiatives politiques, économiques et humanitaires. Il a également proposé d’élargir la coopération, notamment par la nomination d’un consul honoraire du Vietnam en Israël, afin de renforcer les liens avec les communautés arabes et de réaffirmer la solidarité historique du Vietnam envers les causes justes à travers le monde.

VNA/CVN