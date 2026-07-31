Le Vietnam adopte sa Stratégie nationale de transformation numérique pour 2026-2030

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a signé la décision approuvant la Stratégie nationale de transformation numérique pour la période 2026-2030, assortie d'une vision à l'horizon 2045. Ce document fixe des objectifs ambitieux pour faire du Vietnam une nation numérique prospère, sûre et centrée sur l'humain, tout en accélérant la croissance économique grâce aux données et à l'intelligence artificielle (IA).