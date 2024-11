Le Vietnam accorde la priorité à l'éducation des jeunes sur l'amitié avec le Cambodge

Le Vietnam accorde une grande importance à l'éducation des jeunes sur la préservation et le développement de l'amitié et de la solidarité particulière avec le Cambodge, a déclaré le président de l'Assemblée nationale (AN) vietnamienne Trân Thanh Mân lors de sa rencontre avec l'ancien président de l'AN cambodgienne Samdech Heng Samrin, à Phnom Penh le 23 novembre.