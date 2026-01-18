Le Vietnam à l'heure du XIVᵉ Congrès national du Parti

Le Podcast du Courrier du Vietnam , votre rendez-vous hebdomadaire, revient sur les faits saillants de l’actualité nationale. À l’approche du XIVᵉ Congrès national du Parti, focus sur les événements qui ont marqué le pays au cours de la dernière semaine.

Accélération des préparatifs du XIVe Congrès national du Parti

Le 14 janvier à Hanoï, Trân Câm Tu, membre du Politburo du Parti, permanent du Secrétariat et chef du sous-comité chargé du service du XIVe Congrès national du Parti, a présidé la répétition générale des travaux d’organisation et de service du congrès.

Trân Câm Tu a procédé à la vérification et à la répétition des principales activités, notamment la cérémonie de dépôt de gerbes au Mausolée du Président Hô Chi Minh, l’hommage au Monument des Morts pour la Patrie dans la rue Bac Son, ainsi que les plans de déplacement des délégations vers le Centre national des conférences, lieu de tenue du congrès.

Au Centre national des conférences, le permanent du Secrétariat a inspecté les dispositifs de sécurité, les services médicaux, les activités protocolaires et d’accueil des délégations, ainsi que la décoration de la salle plénière, les espaces d’exposition de livres et de presse et l’exposition photographique intitulée "Sous le drapeau du Parti, le pays entre dans une nouvelle ère".

Après la vérification sur le terrain et l’examen des rapports des unités concernées, Trân Câm Tu a salué la responsabilité et la coordination étroite des agences et unités impliquées, soulignant que les préparatifs du XIVe Congrès national du Parti étaient pour l’essentiel achevés.

Cadeaux du Parti et de l'État : plus de 5,88 millions de bénéficiaires

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Résolution du gouvernement relative à l’octroi de cadeaux du Parti et de l’État à l’occasion du XIVe Congrès national du Parti et du Têt traditionnel 2026, plus de 5,88 millions de personnes ont déjà reçu une aide au 31 décembre 2025, selon les rapports préliminaires de 28 des 34 provinces et villes concernées.

Parmi les bénéficiaires figurent plus de 1,55 million de personnes ayant rendu des services méritoires à la révolution et plus de 4,33 millions de personnes relevant de l’assistance sociale ou de la retraite sociale.

Sur le plan des modalités de versement, environ 2,36 millions de bénéficiaires (40,26%) ont perçu ces aides par virement bancaire - dont près de 99.000 via des comptes intégrés à l’application VNeID - tandis que plus de 3,5 millions de personnes (59,74%) ont reçu leur allocation en espèces.

Le programme a été déployé de manière coordonnée et rapide dans une atmosphère de réjouissance à l’approche du XIVe Congrès du Parti et du Nouvel An lunaire 2026. Cette initiative témoigne de la profonde sollicitude du Parti et de l’État à l’égard des citoyens ayant servi la patrie ainsi que des bénéficiaires de la protection sociale, des retraites sociales et d’autres groupes vulnérables. Les autorités locales ont redoublé d’efforts en cette fin d’année afin de respecter les délais fixés.

Football - U23 Asie 2026 : le Vietnam de retour en demi-finales, huit ans après Changzhou

Huit ans après l’épopée historique de Changzhou en 2018, le football vietnamien s’apprête à revivre les frissons d’une demi-finale asiatique. Au terme d’un quart de finale épique face aux Émirats arabes unis (3-2) le 16 janvier, les protégés du sélectionneur Kim Sang-sik ont non seulement validé leur billet pour le dernier carré de la Coupe d’Asie U23 2026 en Arabie saoudite, mais ont également suscité une vague d’admiration internationale, de la FIFA à la presse mondiale.

Le stade Prince Abdullah Al-Faisal de Djeddah a été le théâtre d’une bataille tactique et physique de 120 minutes. Par deux fois, les "Guerriers à l’étoile d’or" ont pris l’avantage grâce à l’attaquant Nguyên Lê Phát (N°2) et à l’incontournable Nguyên Dinh Bac (N°7), avant de voir les Émiratis revenir au score. C’est finalement en prolongation, à la 101e minute, que le milieu de terrain Pham Minh Phuc a scellé le destin de la rencontre d’une frappe chirurgicale, plongeant tout un peuple dans l’allégresse.

Le 20 janvier, le Vietnam affrontera la Chine. Le rêve né à Changzhou en 2018 demeure intact. Alors que la finale se profile le 24 janvier, tout un pays retient son souffle, espérant que cette fois, le rêve continental deviendra réalité historique.

Retrouvez les articles complets sur le site lecourrier.vn.

Vân Anh/CVN