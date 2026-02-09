Le secrétaire général Tô Lâm adresse ses vœux de Nouvel An à Tây Ninh

À l'occasion du Nouvel An lunaire 2026, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, s’est rendu le 9 février dans la province méridionale de Tây Ninh pour présenter ses vœux à l’organisation du Parti, aux autorités et à la population locale, tout en remettant des cadeaux aux personnes méritantes.

Selon un rapport de synthèse sur les performances socio-économiques et les préparatifs du Nouvel An lunaire, Tây Ninh a atteint ses 14 objectifs de développement clés pour 2025, enregistrant une croissance économique de 9,52% et se classant au 10e rang national en termes de taille économique.

Parallèlement, la province a préparé plus de 268.000 cadeaux du Têt, d'une valeur de plus de 225 milliards de dôngs (8,7 millions de dollars), financés par le budget de l'État.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de cette rencontre, le secrétaire général Tô Lâm a souligné la position géostratégique cruciale de la province de Tây Ninh, véritable porte d'entrée reliant les régions du Sud-Est à celle du Sud-Ouest, le Vietnam au Cambodge et à l'ASEAN.

Le dirigeant a salué les efforts des autorités locales qui, face aux incertitudes mondiales de 2025, ont su saisir les opportunités pour se développer fortement.

Il a souligné que Tây Ninh constitue à la fois une province frontalière forte et un lien stratégique entre le Sud-Est et le Sud-Ouest, une zone qui préserve la stabilité, la paix et l'amitié, tout en offrant de nouvelles perspectives de développement pour l'industrie, le commerce, les services, la logistique et l'activité économique frontalière. Le développement robuste et durable de la province, a-t-il affirmé, contribuera au renforcement de la défense et de la sécurité nationales, à l'expansion de l'espace de développement économique du Sud et au renforcement de l'intégration régionale.

Tô Lâm a exhorté Tây Ninh à poursuivre le renforcement et la rectification du Parti et du système politique, tout en accélérant la restructuration économique vers une industrie moderne, une agriculture de haute technologie et des services de haute qualité. La province devrait développer davantage les parcs et pôles industriels liés aux services logistiques, exploiter pleinement ses atouts économiques frontaliers et établir progressivement des chaînes de valeur régionales connectées au Cambodge et aux autres marchés de l'ASEAN.

Il a insisté sur l'importance d'achever le développement des infrastructures, notamment dans les domaines des transports, des infrastructures numériques et de la logistique, soulignant que les infrastructures doivent être le moteur du développement. La province de Tây Ninh doit poursuivre la mise en place d'un gouvernement numérique et d'une administration publique moderne, transparente et efficace, centrée sur les citoyens et les entreprises.

Dans l'immédiat, il a insisté sur la nécessité d'organiser avec succès les élections des députés à la XVIe Assemblée nationale et des membres aux Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Photo : VNA/CVN

Le dirigeant a également exhorté la province à maintenir la défense et la sécurité nationales, à garantir l'ordre et la sécurité publics, en particulier dans les zones frontalières, et à bâtir une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement.

En conclusion, le leader du Parti a exprimé sa profonde conviction que l'esprit de solidarité et d'innovation de Tây Ninh permettra de transformer les ambitions nationales en réalités concrètes dans cette nouvelle ère de développement.

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm a remis des cadeaux à l'organisation provinciale du Parti et aux familles bénéficiaires de politiques publiques ainsi qu'aux personnalités ayant contribué à la révolution dans la région.

VNA/CVN