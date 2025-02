Le secrétaire général présente ses vœux de Têt au Bureau du Comité central du Parti

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a exhorté le Bureau du Comité central du Parti à continuer de bien s’acquitter de ses fonctions et de ses devoirs, à maintenir sa tradition de solidarité et à s’efforcer d’atteindre les objectifs fixés avec une qualité et une efficacité supérieures à celles de 2024, afin de remplir avec brio les tâches confiées par le Comité central du Parti, son Politburo et son Secrétariat.

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre hybride du 3 février, premier jour ouvrable après les neuf jours de congé du Nouvel An lunaire (Têt), qui s’est tenue à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang, le chef du Parti a salué les réalisations des cadres, des fonctionnaires et des employés publics du bureau en matière de fourniture d’avis consultatifs au Comité central du Parti, au Politburo et au Secrétariat.

L’appareil du bureau a été réorganisé avec de nouvelles fonctions et responsabilités, visant à améliorer considérablement l’efficacité de ses opérations, a-t-il déclaré.

À cette occasion, le chef du Parti a souhaité bonne santé, prospérité et bonheur au personnel du bureau.

De son côté, Nguyên Duy Ngoc, membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti, président de sa Commission de contrôle et chef du Bureau du Comité central du Parti, a remercié le chef du Parti pour ses vœux et ses instructions.

Il s’est engagé à maintenir sa tradition, sa solidarité et son sens aigu des responsabilités pour mener à bien toutes les tâches assignées, s’efforçant de faire du bureau un organe consultatif stratégique, essentiel et confidentiel, et un "cerveau" du Comité central du Parti, au service direct du Politburo et du Secrétariat.

VNA/CVN