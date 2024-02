Le sceau “Trésor de l’Empereur”, une pièce exceptionnelle de Bát Tràng

>> Des œuvres en céramique à Truong Sa

>> Un brûle-parfum en céramique, témoin de l’âge d’or du commerce

>> Le dragon, symbole sacré sur les vêtements impériaux

L’image du dragon est basée sur les caractéristiques de celui de la dynastie des Lê So (1428-1527), visible sur les marches du palais Kinh Thiên dans la Citadelle impériale de Thang Long à Hanoï. Trois côtés arborent les mots An, Thuận et Phát (respectivement Paix, Harmonie et Prospérité), tandis que le dernier représente une carpe se transformant en dragon.

Pham Viêt Khoa, un artisan qui a consacré plus de la moitié de sa vie à travailler la céramique dans le village de Bát Tràng, explique que la fabrication nécessite de nombreuses étapes minutieuses. Chaque produit traverse un processus de création de 99 jours, depuis les premiers dessins de conception jusqu’à l’achèvement, avec 24 étapes de fabrication rigoureuses où aucune erreur n’est permise.

Texte et photos : Minh Son - Dan Thanh/CVN