Le Président Hô Chi Minh demeure dans le cœur des Vietnamiens du Laos

" Pour les Vietnamiens résidant à l’étranger, peut-être après le drapeau national, l’oncle Hô est l’image la plus chère et la plus sacrée du pays natal ", a partagé Nguyên Thi Lan Chi, institutrice adjointe de l’École bilingue vietnamo-lao Nguyên Du à Vientiane.

>> La pensée Hô Chi Minh sur l’agriculture au centre d’un séminaire au Bangladesh

>> Le Président Hô Chi Minh, l'âme de la révolution vietnamienne, dit Poldi Sosa Schmidt

Photo d'archive : VNA/CVN

Comme le Président Hô Chi Minh est une figure aimée et respectueuse qui représente la Patrie, de nombreux Vietnamiens résidant au Laos ont érigé des autels pour l’adorer, a-t-elle fait savoir à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à l’occasion du 134e anniversaire du président (19 mai 1890-2024).

Selon elle, avec leur plus grand respect pour l’oncle Hô, les Vietnamiens résidant au Laos ont uni leurs forces pour construire un site commémoratif qui lui est dédié dans la province de Khammuane, alors que diverses activités ont été organisées à l’école, aidant les élèves à mieux comprendre son style de vie, son œuvre et sa moralité, et les encourageant à suivre son exemple moral.

Nguyên Thi Lan Chi a ensuite souligné l’importance de la pensée Hô Chi Minh, affirmant qu’elle a renforcé le pouvoir du patriotisme et mené la lutte de libération nationale dans le passé, et qu’elle a été une source d’encouragement dans la cause du renouveau du pays.

Quant à elle, qui a parfaitement compris cette pensée, elle s’est efforcée d’étudier et de contribuer à la défense de la Patrie socialiste, tout en inspirant le patriotisme parmi ses élèves et en les rendant fiers de l’histoire et de la culture de la nation.

Vivant au Laos depuis 14 ans, Nguyên Thi Lan Chi a affirmé que les politiques judicieuses du Parti et de l’État à l’égard de la diaspora vietnamienne ont un rôle important à jouer pour les connecter avec ceux du pays d’origine.

Plus précisément, la Loi foncière amendée, adoptée par l’Assemblée nationale en janvier, a créé des conditions favorables pour que les Vietnamiens d’outre-mer puissent acheter des maisons dans leur pays d’origine, a-t-elle poursuivi, affirmant que le document juridique a permis aux expatriés de se sentir plus confiants dans les politiques du Parti et de l’État.

Des programmes aussi significatifs pour les Vietnamiens résidant à l’étranger tels que "Xuân quê huong" (Printemps au pays natal), le voyage à Truong Sa (Spratly) et la plateforme DK1, ainsi que le camp d’été vietnamien, ont été organisés chaque année, contribuant au renforcement des liens au sein de la communauté vietnamienne, a-t-elle ajouté.

VNA/CVN