Le président du CE visite le Temple de la Littérature et la ligne de métro N°3 de Hanoï

Le 29 janvier, dans le cadre de sa visite officielle au Vietnam, le président du Conseil européen (CE), António Costa, s’est rendu au Temple de la Littérature, Van Miêu - Quôc Tu Giam, symbole de la tradition vietnamienne du respect du savoir, première université du Vietnam et lieu honorant les sages et les talents du pays.

>> Le président du Conseil européen, António Costa, entame sa visite officielle au Vietnam

>> Cérémonie d'accueil officielle du président du Conseil européen António Costa

>> Le Vietnam et l’UE portent leurs relations au niveau de partenariat stratégique global

Photo : VNA/CVN

Cette visite a eu lieu le jour même où Hanoï a reçu le titre de "Ville apprenante mondiale" de l’UNESCO, lors d’une cérémonie organisée au Temple de la Littérature.

À cette occasion, le président du Conseil européen António Costa a été informé de l’histoire et de l’architecture du site. Il a inscrit un message dans le livre d’or et s’est vu offrir un présent symbolique : un ouvrage consacré au Temple de la Littérature.

Dans la déclaration conjointe sur l’élévation des relations entre le Vietnam et l’Union européenne (UE) au rang de partenariat stratégique global, publiée le 29 janvier, les deux parties ont affirmé leur volonté d’approfondir et d’élargir leur coopération dans les domaines de la science et de la technologie ainsi que de l’éducation et de la formation. La présence du président du Conseil européen au Temple de la Littérature constitue une illustration concrète de l’engagement de l’UE en faveur de la coopération éducative avec le Vietnam.

Auparavant, António Costa avait visité la section souterraine du projet de la ligne de métro N°3 de Hanoï. Cette ligne a une longueur totale de 12,5 km et comprend huit stations aériennes et quatre stations souterraines.

Photo : VNA/CVN

visité la section souterraine du projet de la ligne de métro N°3 de Hanoï.

La ligne de métro N°3 bénéficie d’un important soutien financier de la France, notamment à travers des prêts concessionnels accordés par le Trésor français et l’Agence française de développement. Le projet reçoit également des financements de grande ampleur de la Banque asiatique de développement et d’EIB Global, la branche mondiale de la Banque européenne d’investissement.

António Costa s’est déclaré heureux de voire de ses propres yeux les résultats de la coopération entre le Vietnam et ses partenaires européens. Il a souligné que les efforts conjoints impliquant la BEI, les États membres de l’UE et la partie vietnamienne produiront des retombées concrètes pour la vie quotidienne des habitants de Hanoï. Les lignes de métro offriront un mode de transport plus pratique, plus abordable et plus respectueux de l’environnement.

VNA/CVN