Le président de l’Assemblée nationale assiste au lancement d’un projet urbain majeur à Hanoï

Dans la matinée du 19 décembre, dans le quartier de Phu Thuong (Hanoï), le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a assisté à la cérémonie de lancement du projet d’investissement et de construction de l’Axe de l’avenue paysagère du fleuve Rouge.

>> Grands projets : nouvel élan à l’approche du XIVᵉ Congrès national du Parti

>> Un "grand chantier" national : 234 projets lancés et inaugurés dans l’ensemble du pays

>> Aéroport de Nôi Bài : inauguration de l'extension du Terminal T2 et virage numérique

Photo : VNA/CVN

Le projet figure parmi les 234 ouvrages et projets majeurs lancés, inaugurés ou mis en service technique simultanément dans les 34 villes et provinces du pays, saluant le XIVe Congrès national du Parti prévu en 2026.

Lors de la cérémonie, le président de l’Assemblée nationale a remis la décision d’approbation de l’investissement du projet au président du conseil d’administration de la société par actions Dai Quang Minh Real Estate Investment, représentant du consortium d’investisseurs.

Le projet affiche un investissement préliminaire d’environ 855.000 milliards de dôngs et est mis en œuvre selon le mode de partenariat public-privé (PPP). Il couvre une zone d’étude d’environ 11.000 ha, s’étendant du pont Hông Hà au pont Mê So, sur le territoire administratif de 19 quartiers et communes de Hanoï. Le projet comprend un axe routier d’environ 80 km, un réseau de parcs paysagers et d’espaces de loisirs d’environ 3.300 hectares, ainsi qu’un fonds foncier d’environ 2.100 hectares destiné à la libération des terrains au service de la restructuration et du développement urbains. Le projet est divisé en quatre composantes indépendantes.

La composante 1 est l’axe paysager de la rive gauche du fleuve Rouge, mis en œuvre dans sept quartiers et communes, avec une avenue de 4 à 10 voies d’une longueur d’environ 35,78 km, une route paysagère longeant le fleuve sur près de 29 km, quatre complexes de parcs paysagers totalisant environ 2.250 hectares, ainsi qu’un système de digues d’environ 29 km.

La composante 2 concerne l’axe paysager de la rive droite du fleuve Rouge, s’étendant du pont Hông Hà au pont Mê So, comprenant une avenue de 8 à 10 voies longue d’environ 44,82 km, une route paysagère de 19 km, quatre complexes de parcs paysagers d’une superficie totale d’environ 1.004 ha, ainsi qu’un système de digues d’environ 30 km.

La composante 3 est une ligne de métro souterrain longeant la rive droite du fleuve Rouge, d’une longueur d’environ 42 km, visant à assurer une connexion synchronisée avec le réseau ferroviaire urbain de la capitale.

La composante 4 est une zone urbaine de relogement, mise en œuvre sur place sous forme d’ensembles d’immeubles résidentiels de grande hauteur.

L’investissement dans l’Axe de l’avenue paysagère du fleuve Rouge revêt une importance stratégique pour la modernisation du réseau d’infrastructures de transport, le développement de l’espace urbain sur les deux rives du fleuve et la promotion du développement socio-économique de la capitale et de la région du delta du fleuve Rouge.

Le projet devrait être achevé et inauguré à l’occasion du centenaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930 - 3 février 2030).

VNA/CVN