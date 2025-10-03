Le président adresse ses vœux aux enfants à l’occasion de la Fête de la mi-automne

Dans sa lettre envoyée vendredi 3 octobre, le président de la République, Luong Cuong, a adressé ses vœux les plus chaleureux aux enfants vietnamiens au Vietnam et à l’étranger, à l’approche de la Fête de la mi-automne.

>> Quand le "Sorcier de la canette" illumine la Fête de la mi-automne

>> La Fête de la mi-automne 2025 illumine le Vieux quartier de Hanoï

Photo : VNA/CVN

Son message, empreint d’espoir et d’encouragement, intervient alors que de nombreuses familles sont confrontées aux conséquences dévastatrices du récent typhon. Le chef de l’État a partagé et adressé ses plus sincères condoléances aux enfants et aux familles touchés par cette catastrophe naturelle.

Le président a souhaité aux enfants une fête joyeuse, enrichissante, sûre et chaleureuse, en compagnie de leurs familles, enseignants et amis. Il a exprimé l’espoir que les enfants défavorisés et ceux des zones touchées par les inondations et les tempêtes resteront résilients, ne reculeront jamais devant les difficultés, conserveront leur sourire innocent et radieux et continueront de nourrir de beaux rêves, afin qu’une fois les tempêtes passées, leur vie soit à nouveau remplie de lumière et de joie.

Il s’est dit convaincu qu’avec l’attention et le soutien du Parti et de l’État, ainsi que la solidarité, la compassion et la protection de la nation tout entière, les enfants et leurs familles surmonteront les difficultés, retrouveront rapidement une vie stable et continueront d’étudier et de nourrir leurs rêves.

"Le Parti, l’État et la société accordent toujours une attention particulière aux enfants, leur garantissant les meilleures conditions pour étudier, jouer en toute sécurité et s’épanouir pleinement", a-t-il déclaré, exprimant son espoir qu’ils conserveront leur amour de l’apprentissage, resteront assidus et bienveillants, resteront unis, se soutiendront mutuellement et grandiront ensemble, afin de contribuer à la construction d’un Vietnam plus prospère et plus civilisé.

La Fête de la mi-automne, ou Fête de la Pleine Lune, est une fête pour les enfants. Elle a lieu chaque année le 15e jour du huitième mois lunaire. Cette année, elle tombera le 6 octobre.

VNA/CVN