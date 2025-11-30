Le Premier ministre vietnamien achève une tournée réussie au Moyen‑Orient et en Afrique

Pham Minh Chinh en tournée au Koweït, en Algérie et en Afrique du Sud : des avancées majeures pour le Vietnam

Du 16 au 24 novembre, le Premier ministre Pham Minh Chinh, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, a effectué des visites officielles au Koweït et en Algérie, et participé au Sommet du G20 et à plusieurs activités bilatérales en Afrique du Sud. Ce déplacement a permis d’élever les relations avec ces trois pays et de renforcer la présence du Vietnam au sein du G20, où le chef du gouvernement a réaffirmé la volonté du pays de promouvoir une coopération active, équitable et mutuellement bénéfique avec l’ensemble de ses partenaires.

En neuf jours et près de 80 activités, la tournée du Premier ministre a donné un nouvel élan à la coopération bilatérale et multilatérale. Il a eu des entretiens et entrevues avec les plus hauts dirigeants des trois pays, prononcé des discours politiques, rencontré des responsables et des chefs d’entreprise, visité des sites socio‑économiques et participé à des forums économiques.

Sur le plan bilatéral, la visite a marqué une étape historique avec l’élévation simultanée des relations avec le Koweït, l’Algérie et l’Afrique du Sud au rang de partenariat stratégique - une première pour le Vietnam au Moyen‑Orient et en Afrique.

Plus d’une dizaine d’accords de coopération ont été signés dans divers domaines, ainsi que plusieurs contrats commerciaux et d’investissement entre entreprises vietnamiennes et sociétés locales, concrétisant ce nouveau cadre de coopération.

Au Sommet du G20, la délégation vietnamienne a joué un rôle actif. Le Premier ministre a prononcé deux discours majeurs sur les priorités du G20 dans le contexte actuel, proposant des mesures pour stimuler la croissance et soulignant l’importance de bâtir des mécanismes de coopération internationale fondés sur le respect mutuel, la résolution des conflits et la création d’un environnement favorable au développement. Il a également partagé la vision et les efforts du Vietnam en matière de développement avec la communauté internationale.

À cette occasion, Pham Minh Chinh a rencontré une trentaine de dirigeants de nombreux pays et organisations internationales pour discuter de projets concrets et de questions bilatérales.

Forum économique d'automne 2025 : une étape historique pour le Vietnam

Le Forum économique d’automne 2025, placé sous le thème "La transition verte à l’ère numérique", s’est tenu du 25 au 27 novembre à Hô Chi Minh‑Ville.

Plus de 1.500 délégués, près de 100 délégations internationales et 75 centres scientifiques, technologiques et d’innovation ont participé à cet événement majeur, consacré à deux transformations stratégiques pour l’avenir de l’humanité : la transition verte et la transformation digitale.

Le Vietnam y a réaffirmé ses principes directeurs : placer l’être humain et l’entreprise au cœur du développement, maintenir une politique étrangère indépendante et respecter l’engagement d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

Ce forum illustre la volonté du pays de s’inscrire dans les grandes tendances mondiales. Les experts internationaux ont salué la clarté avec laquelle les dirigeants vietnamiens ont identifié l’impératif du développement durable et la nécessité d’une croissance équilibrée.

Des efforts soutenus pour lever le "carton jaune" de la pêche INN

Le 25 novembre à Hô Chi Minh‑Ville, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé la 23ᵉ réunion du Comité national de pilotage pour la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), organisée en format hybride avec les 21 villes et provinces côtières.

Le chef du gouvernement a souligné que la levée du "carton jaune" infligé par la Commission européenne (CE) constituait une tâche urgente et essentielle, à mener sans délai. Il a insisté sur l’importance de régler cette question en profondeur, pour l’honneur et le prestige de la nation, pour les droits et intérêts légitimes du peuple, ainsi que pour le progrès social, l’équité et la justice.

Le Premier ministre a demandé que les problèmes et lacunes, notamment ceux pointés par la CE, soient entièrement corrigés, que les résultats positifs soient consolidés et que des solutions efficaces soient mises en œuvre pour les tâches encore inachevées.

Pham Minh Chinh a rappelé aux ministères et secteurs concernés de finaliser rapidement les actions restantes afin d’achever l’ensemble des 99 mesures de lutte contre la pêche INN. Parmi elles, une incombe au ministère de l’Intérieur, trois au ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, et deux aux autorités locales. Il a également insisté sur la nécessité de résoudre rapidement les divergences de données entre les différentes plateformes.

