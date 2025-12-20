Le Premier ministre préside la 3ᵉ réunion du Comité de pilotage pour le développement du secteur économique privé

Le 20 décembre à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh, en sa qualité de chef du Comité national de pilotage chargé de la mise en œuvre de la Résolution N°68-NQ/TW du Politburo du Parti sur le développement du secteur privé, a présidé la troisième réunion de cette instance.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a indiqué que le Bureau politique avait récemment promulgué plusieurs résolutions stratégiques majeures définissant les orientations de développement dans divers domaines, dont la Résolution N°68-NQ/TW, auxquelles s’ajouteront prochainement d’autres textes fondamentaux. Ces résolutions revêtent une importance particulière en ce qu’elles concrétisent la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti et créent un nouvel élan en faveur du développement socio-économique.

Selon Pham Minh Chinh, immédiatement après la promulgation de ces résolutions par le Politburo du Parti, le gouvernement a adopté des résolutions portant sur les programmes et plans d’action, tout en soumettant à l’Assemblée nationale des projets de résolutions relatives aux mécanismes et politiques nécessaires à leur mise en œuvre.

Évolutions positives

Il a souligné qu’après huit mois de mise en œuvre de la Résolution N°68-NQ/TW, l’économie privée avait enregistré des évolutions positives. En moyenne, près de 18.000 entreprises sont créées chaque mois, portant le nombre total d’entreprises en activité dans l’ensemble du pays à près de 1,1 million à la fin de 2025.

En 2025, le Vietnam a organisé à trois reprises des cérémonies simultanées de lancement et d’inauguration 564 grands projets et ouvrages nationaux majeurs, totalisant un investissement global de plus de 5,14 millions de milliards de dôngs. Les capitaux privés y représentent la part prépondérante, avec environ 74,6%, contre 25,4 % de capitaux publics, illustrant ainsi le rôle central des entreprises privées.

Photo : VNA/CVN

Ces chiffres confirment la pertinence de l’orientation consistant à utiliser l’investissement public comme moteur pour entraîner l’investissement privé et mobiliser l’ensemble des ressources de la société au service du développement.

Le chef du gouvernement a néanmoins relevé certaines limites dans le développement de l’économie privée, notamment en ce qui concerne les PME et la mobilisation des ressources issues de la population. Il a invité les participants à se concentrer sur l’évaluation de la situation actuelle du développement de l’économie privée, l’examen des mécanismes, politiques et cadres juridiques du Parti et de l’État y afférents, ainsi que sur les solutions visant à faciliter la participation des entreprises au processus d’élaboration des politiques publiques.

Il a enfin exigé la proposition de solutions destinées à renforcer et améliorer l’efficacité de la mise en œuvre de la Résolution, l’identification des tâches à accomplir en priorité dès le premier trimestre 2026, ainsi que la clarification des responsabilités des Comités du Parti, des autorités, des ministères, des secteurs, des localités et des organisations concernées, afin de créer un environnement favorable et de soutenir les entreprises.

De leur côté, les entreprises sont appelées à faire preuve de proactivité et d’esprit pionnier en matière d’innovation, tout en renforçant leur compétitivité.

VNA/CVN