Le PM présente ses vœux du Têt au personnel des hôpitaux de Bach Mai et Viêt Duc

Dans la matinée du 16 février, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rendu visite, présenté ses vœux du Nouvel An lunaire du Cheval (Têt Bính Ngọ) au personnel et aux patients, et inspecté le dispositif de prise en charge durant le Têt dans deux hôpitaux de Bach Mai et Viêt Duc.

Photo : VNA/CVN

Selon le Professeur associé et Docteur Đao Xuân Co, directeur de l’hôpital Bach Mai, la permanence du Têt est une mission ''de combat''. L’établissement applique l’objectif des ''trois garanties'' : garantir l’approvisionnement suffisant en médicaments, sang, solutés, matériels et équipements ; garantir la continuité des urgences, de la réanimation et de la chirurgie 24h/24 ; garantir la sécurité et la sûreté de l’hôpital ainsi que celle des patients. L’établissement traite actuellement 1 200 patients hospitalisés.

Lorsqu’ils tombent malades, les patients pensent spontanément à Bach Mai ; cela constitue la marque de l’hôpital, lieu où les malades placent toute leur confiance et leur espoir pour leur santé, a-t-il souligné.

Reconnaissant et saluant les résultats obtenus par le secteur de la santé en général et par l’hôpital Bach Mai en particulier dans la protection et les soins de la santé de la population, le chef du gouvernement a appelé l’établissement à mettre en œuvre efficacement la Résolution 72 du Bureau politique relative à des solutions innovantes pour renforcer la protection, les soins et l’amélioration de la santé publique, en mettant l’accent sur l’amélioration des capacités de consultation et de traitement, le contrôle des épidémies et la maîtrise des technologies médicales avancées.

Il a insisté sur la nécessité de moderniser les infrastructures, de réaménager l’hôpital pour qu’il soit propre et moderne, soulignant que Bach Mai, en tant qu’établissement de dernier recours, doit être doté d’équipements de pointe. Il a également appelé à la numérisation et à la transition écologique de l’hôpital.

Photo : VNA/CVN

Le même jour, le Premier ministre a également rendu visite et présenté ses vœux au personnel médical et aux patients de l’hôpital Viêt Duc, tout en inspectant l’organisation des soins durant le Têt. Le Professeur associé et Docteur Duong Duc Hung, directeur de l’hôpital Viêt Duc, a indiqué que 500 patients y sont actuellement hospitalisés.

L’hôpital garantit un approvisionnement complet en matériels, équipements médicaux, médicaments et produits chimiques pour les urgences durant le Têt et assure une permanence 24h/24 du personnel et des pharmaciens.

Le Premier ministre a estimé que l’hôpital doit concentrer ses efforts sur l’acquisition d’équipements modernes afin d’améliorer l’efficacité des traitements. Il a souligné qu’en tant qu’hôpital central de dernier recours disposant d’importantes ressources humaines, l’hôpital doit être en mesure de soutenir d’autres établissements lorsque nécessaire.

Il a demandé de réaménager l’hôpital, d’investir à la hauteur de son statut en équipements modernes afin qu’il soit véritablement un hôpital de dernier recours, et de promouvoir une gouvernance intelligente, numérisée, lumineuse, verte, propre et moderne. Il a également insisté sur le transfert de technologies avancées, l’amélioration de la qualité du personnel et l’utilisation efficace des experts.

Concernant les propositions de l’hôpital, le Premier ministre a demandé au ministère de la Santé d’assurer un financement régulier conformément aux principes établis, afin de mieux servir la population, et d’élaborer un plan d’exploitation réellement efficace du deuxième établissement de l’hôpital dans la province de Ninh Binh.

VNA/CVN