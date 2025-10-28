Le PM Pham Minh Chinh participe à la clôture du 47ᵉ Sommet de l’ASEAN

Le 28 octobre après-midi, le Premier ministre Pham Minh Chinh, aux côtés des dirigeants des autres pays membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), a participé à la cérémonie de clôture du 47ᵉ Sommet de l’ASEAN et des sommets connexes, ainsi qu’à la cérémonie de passation de la présidence de l’ASEAN de la Malaisie aux Philippines.

Après trois jours de travail intense, avec plus de 20 activités, le 47ᵉ Sommet de l’ASEAN et les réunions connexes se sont achevés avec succès.

Dans son discours de clôture, le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim a remercié l’ensemble des États membres et des partenaires pour leurs contributions substantielles et leurs efforts constants, qui ont permis le succès de cet événement.

Les résultats importants obtenus insuffleront une nouvelle dynamique au processus d’intégration régionale, renforceront la synergie collective et consolideront la position de la Communauté de l’ASEAN "inclusive et durable", conformément au thème de l’Année 2025, préparant ainsi l’ASEAN à franchir une nouvelle étape de développement avec 11 membres.

En recevant la présidence de l’ASEAN pour 2026, le président philippin Ferdinand Marcos Jr. a annoncé le thème de l’Année de l’ASEAN 2026 : "Naviguer ensemble vers l’avenir" (Navigating our future together), articulé autour de trois priorités majeures : la consolidation de la paix et de la sécurité, le renforcement des corridors de prospérité et l’autonomisation des populations.

La délégation vietnamienne, dirigée par le Premier ministre Pham Minh Chinh, a participé activement et contribué de manière efficace à près de 20 activités multilatérales dans ce cadre, partageant de nombreuses orientations importantes pour façonner l’avenir de l’ASEAN.

Les contributions, propositions et initiatives du Vietnam ont été axées sur la promotion d’une Communauté de l’ASEAN unie, résiliente, inclusive et durable, centrée sur les populations, reliant le développement national au développement régional.

Ainsi, le Vietnam continue d’affirmer son rôle en tant que membre proactif, dynamique et responsable, apportant des contributions concrètes au renforcement de la solidarité interne et du rôle central de l’ASEAN, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement dans la région.

Il s’agissait de la dernière activité du Premier ministre Pham Minh Chinh lors de sa mission au 47ᵉ Sommet de l’ASEAN et aux sommets connexes en Malaisie, du 26 au 28 octobre, à l’invitation du Premier ministre Anwar Ibrahim. Mardi soir 28 octobre, le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation vietnamienne ont quitté Kuala Lumpur pour retourner au Vietnam.

