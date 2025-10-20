Le PM appelle à une mobilisation proactive face au typhon N°12 et aux pluies diluviennes

Face à l’évolution complexe du typhon n°12 et au risque de pluies prolongées sur une vaste zone du Centre du pays, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la dépêche officielle N°200/CĐ-TTg, demandant aux ministères, secteurs et localités concernées de se mobiliser avec la plus grande urgence et détermination pour prévenir et faire face efficacement à la tempête, en garantissant la sécurité des populations et en minimisant les pertes humaines et matérielles.

Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, à 13h le 20 octobre 2025, l’œil du typhon N°12 - baptisé Fensheng - se situait à environ 18,3° de latitude Nord et 115,9° de longitude Est, soit à 460 km à l’Est-Nord-Est de Hoàng Sa (Paracel). Les vents y atteignaient la force 9 à 10, avec des rafales de force 12.

Dans les 24 heures à venir, le typhon devrait se déplacer vers le nord-ouest, se renforçant jusqu’à la force 11, rafales de 13, lorsqu’il passera au nord de Hoàng Sa. À partir du 21 octobre, son intensité et sa trajectoire pourraient changer sous l’effet de l’air froid.

Du 22 au 26 octobre, les provinces du Centre, en particulier de Hà Tinh à Quang Ngai, connaîtront de fortes précipitations généralisées, avec des cumuls pouvant dépasser 900 mm par endroits. Les risques de crues subites, glissements de terrain dans les zones montagneuses et inondations graves dans les zones basses et urbaines sont particulièrement élevés. Le niveau des eaux sur les rivières de Quang Tri à Quang Ngai pourrait dépasser le seuil d’alerte 3.

Anticiper pour ne pas être pris au dépourvu

Face à cette situation, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux provinces côtières de Hà Tinh à Dak Lak et aux ministères concernés de mettre en œuvre sans délai des mesures de prévention et de réponse à la tempête et aux pluies, dans un esprit de proactivité et de fermeté maximale, en anticipant les scénarios les plus défavorables afin d’assurer la sécurité absolue des personnes et des biens.

Les localités côtières doivent recenser et suivre de près toutes les embarcations en activité, en coordination avec les garde-frontières pour orienter les navires hors des zones dangereuses vers des abris sûrs. Elles doivent également évacuer les habitants des zones à haut risque de glissements de terrain, de crues ou d’inondations profondes, notamment dans les hameaux de montagne, le long des rivières, ruisseaux et talus instables.

Les provinces sont tenues de garantir la sécurité des barrages, digues, centrales hydroélectriques et ouvrages hydrauliques, de réguler les réservoirs pour réduire les crues et protéger les zones aval. Elles doivent aussi préparer des vivres, des matériels et des moyens de secours dans les zones susceptibles d’être isolées plusieurs jours.

Le chef du gouvernement a en outre exhorté les autorités locales à aider les habitants à récolter à temps les produits agricoles et aquacoles afin de limiter les pertes, suivant le principe de précaution bien connu : "mieux vaut protéger sa maison que risquer ses récoltes".

Des instructions précises pour chaque ministère

Le Premier ministre a confié au ministère de l’Agriculture et du Développement rural la mission de suivre de près l’évolution du typhon et des pluies, de consulter les prévisions internationales pour fournir des informations rapides et précises aux autorités et à la population. Le ministère doit veiller à la sécurité des navires de pêche, des digues et barrages et coordonner avec le ministère de l’Industrie et du Commerce pour assurer une gestion sûre et efficace des réservoirs hydroélectriques.

Les ministères de la Défense et de la Police doivent mobiliser leurs forces et moyens afin d’appuyer les localités dans les évacuations, opérations de secours et de sauvetage lorsque cela s’avère nécessaire.

Le ministère de la Construction est chargé de garantir la sécurité des chantiers, notamment des autoroutes en cours de construction, et d’orienter le positionnement sûr des navires et engins pour éviter toute rupture d’ancrage pendant les intempéries.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce doit, quant à lui, assurer la sécurité du réseau électrique, des barrages hydroélectriques et des sites industriels, en limitant au maximum les dégâts causés par la tempête.

Renforcer la communication et la sensibilisation

Le Premier ministre a demandé aux grands médias nationaux - Télévision du Vietnam (VTV), La Voix du Vietnam (VOV) et l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) - d’informer en continu sur la situation météorologique et les mesures gouvernementales, et de diffuser largement les conseils et techniques de prévention face aux inondations, glissements de terrain et crues subites.

Le Bureau du Comité national de défense civile doit suivre étroitement la situation, coordonner et mobiliser les forces et moyens nécessaires pour soutenir les localités touchées.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà est chargé de superviser directement la mise en œuvre des mesures de prévention et d’intervention, tandis que le Bureau du gouvernement devra suivre, contrôler et rendre compte régulièrement au Premier ministre et au vice-Premier ministre des développements et difficultés rencontrées.

Un mot d’ordre : proactivité, coordination et efficacité

Cette dépêche officielle réaffirme la détermination du gouvernement à ne laisser aucune place à la négligence ni à la surprise. Tous les niveaux de l’administration, du central au local, doivent agir de manière coordonnée, rapide et efficace pour protéger les vies humaines et les biens, tout en assurant la continuité des activités économiques et sociales dans les régions exposées.

L’anticipation et la réactivité dans la réponse au typhon N°12 sont des conditions essentielles pour réduire au minimum les pertes et préserver la sécurité et la stabilité de la vie quotidienne des habitants face aux aléas climatiques.

